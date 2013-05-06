  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۱۸

جام پادشاهی قطر؛

یاران عقیلی صعود کردند/ زندی پنالتی از دست داد

یاران عقیلی صعود کردند/ زندی پنالتی از دست داد

تیم فوتبال الاهلی قطر که فریدون زندی بازیکن ایرانی را در ترکیب خود دارد، در مسابقات جام پادشاهی مقابل تیم القطر شکست خورد. زندی در این مسابقه یک گل زد و یک پنالتی هم از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم جام پادشاهی قطر یکشنبه شب برگزار شد که در یکی از این مسابقات تیم القطر که هادی عقیلی مدافع ایرانی را در اختیار دارد، مقابل الاهلی به پیروزی رسید تا یاران فریدون زندی از این مسابقات حذف شوند. این بازی در وقت‌های قانونی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. محمد رزاق و باکاری کانی برای القطر گلزنی کردند و دو گل الاهلی را هم اسماعیل عبداللطیف و فریدون زندی به ثمر رساندند تا بازی به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی این تیم قطر بود که موفق شد با نتیجه 7 بر 6 حریفش را شکست بدهد. در حالی که هادی عقیلی اولین پنالتی تیم القطر را به گل تبدیل کرده بود، فریدون زندی نتوانست اولین پنالتی الاهلی را گل کند تا زمینه ساز حذف تیمش شود.

در دیگر دیدارهای این مرحله، تیم الخور موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 تیم السیلیه را شکست بدهد و ام صلال هم با نتیجه یک بر صفر تیم العربی را شکست داد.

کد مطلب 2048156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها