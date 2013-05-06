یاران عقیلی صعود کردند/ زندی پنالتی از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم جام پادشاهی قطر یکشنبه شب برگزار شد که در یکی از این مسابقات تیم القطر که هادی عقیلی مدافع ایرانی را در اختیار دارد، مقابل الاهلی به پیروزی رسید تا یاران فریدون زندی از این مسابقات حذف شوند. این بازی در وقت‌های قانونی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. محمد رزاق و باکاری کانی برای القطر گلزنی کردند و دو گل الاهلی را هم اسماعیل عبداللطیف و فریدون زندی به ثمر رساندند تا بازی به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ضربات پنالتی این تیم قطر بود که موفق شد با نتیجه 7 بر 6 حریفش را شکست بدهد. در حالی که هادی عقیلی اولین پنالتی تیم القطر را به گل تبدیل کرده بود، فریدون زندی نتوانست اولین پنالتی الاهلی را گل کند تا زمینه ساز حذف تیمش شود.

در دیگر دیدارهای این مرحله، تیم الخور موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 تیم السیلیه را شکست بدهد و ام صلال هم با نتیجه یک بر صفر تیم العربی را شکست داد.