رویای آب شیرین برای بیرجندی ها/ افتتاح تصفیه خانه آب در تنور وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، روزانه تعداد زیادی از شهروندان بیرجند برای تهیه آب آشامیدنی با کیفیت در تکاپو هستند، ظرف های بزرگ خالی آب در خودروها، روی موتورها یا در دست افراد حکایت از این می کند که آب برای مردم این شهر گوارا نیست.

برخی شهروندان بیرجند به ایستگاه های تصفیه آب می روند و مقصد خیلی ها چشمه ها یا منابع آبی شیرین اطراف شهر است.

مدت هاست جمعیت زیادی از مردم بیرجند دیگر به سراغ آب لوله کشی نمی روند و برای تامین آب آشامیدنی دچار زحمت می شوند.

یک شهروند بیرجندی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کیفیت آب اصلا مورد قبول نیست، بیان کرد: مجبورم یک روز درمیان برای تهیه آب به ایستگاه تصفیه آب مراجعه کنم.

احمدی بیان داشت: فکر نمی کنم خود مسئولان هم از این آب استفاده کنند زیرا اگر کیفیت آب مطلوب مسئولان است پس چرا در بسیاری از ادارات دولتی از دستگاه تصفیه آب استفاده می شود.

دو سالی می شود که هر سال مسئولان خبر از افتتاح پروژه تصفیه خانه آب بیرجند می دهند اما انگار هرسال این قولها در تنور وعده ها می سوزند و عملی نمی شوند.

وعده هایی که محقق نشدند

آخرین اخبار منتشر شده در رسانه های استان را که مرور می کنیم مسئولان آب منطقه ای خراسان جنوبی قول افتتاح تصفیه خانه را در آذر ماه سال 91 و پس از آن تا پایان همان سال عنوان کرده اند اما انگار هنوز هم خبری از قول هایی که به مردم داده اند نیست و چه راحت است برایشان زیر قول زدن!!

آخرین خبرهای منتشر شده در خبرگزاری مهر مبنی بر قول های مسئولان آب منطقه ای برای افتتاح تصفیه خانه آب بیرجند حاکیت از افتتاح این پروژه در سال 91 داشت که هنوز محقق نشده است.

بهره ‌برداری از تصفیه‌ خانه آب بیرجند در پاییز 91

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی از پیشرفت 90 درصدی تصفیه‌ خانه آب بیرجند خبر داد و گفت: این پروژه در آذرماه سال جاری افتتاح می ‌شود. (31/4/91)

بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب بیرجند تا پایان سال جاری

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: فاز اول تصفیه خانه آب شرب بیرجند تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.( ۱۳۹۱/۱۰/۲۰)

فاز اول تصفیه خانه آب شرب بیرجند در آستانه افتتاح

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در صورت تامین اعتبار، تصفیه خانه آب شرب و خطوط ارتباطی انتقال آب به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند که جزو پروژه های مهر ماندگار است، به زودی افتتاح می شود.( ۱۳۹۱/۱۱/۱۶)

اگر چه وزیر نیرو نیز در آخرین سفر هیئت دولت به استان خراسان جنوبی بر افتتاح این پروژه تا پایان دولت دهم تاکید کرده بود اما باید دید این امر محقق می شود و یا اینکه باز هم مسئولان وعده می دهند و باز فراموش می کنند.

به هر مناسبتی که نزدیک می شویم هفته دولت، دهه فجر و... این پروژه به پای افتتاح می رسد اما انگار قرار نیست مردم به این زودی ها از آن نصیبی ببرند.

آب شیرین یکی از همین سالها کام بیرجندی های را شیرین می کند/ 91 درصدی که به 100 نمی رسد!!!

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: این پروژه در قالب چهار مرحله راه‌اندازی و به بهره ‌برداری می ‌رسد.

غلامرضا غلامرضایی افزود: مرحله اول شامل آبرسانی از دشت سربیشه به بیرجند، مرحله دوم اجرای تصفیه‌خانه آب شرب، مرحله سوم اجرای خطوط انتقال آب از تصفیه‌ خانه به مخازن و توزیع در شبکه شهری و مرحله چهارم انتقال آب از دشت مختاران به شهر بیرجند است.

وی علت تاخیر در افتتاح این پروژه را علی رغم قول هایی که در بازه های زمانی مختلف برای بهره برداری از آن داده شده بود را کافی نبودن تخصیص اعتبارات در سال 91 عنوان کرد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی گفت: تصفیه‌ خانه و خطوط انتقال آب جزء پروژه‌های مهر ماندگار است.

وی هدف از احداث تصفیه خانه را حذف سختی، سولفات، فلزات سنگین و تبدیل کروم شش ظرفیتی به سه ظرفیتی دانست و ادامه داد: این طرح در فاز اول بهره برداری دارای ظرفیت حدود 640 لیتر بر ثانیه است و ظرفیت نهایی آن در پایان دوره طرح به 920 لیتر بر ثانیه خواهد رسید.

وی تصریح کرد: تلفیق دو روش PR(پلت راکتور) و RO(اسمز معکوس) را در نوع خود در خاورمیانه منحصر به فرد دانسته و مراحل طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات تصفیه خانه به روش EPC انجام می گیرد.

تصفیه خانه ای که آب برای تصفیه ندارد

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 91 درصد اعلام کرد و افزود: بالغ بر 120 میلیارد ریال در بخش اجرا هزینه شده است.

غلامرضایی در پاسخ به این سوال که زمان افتتاح این پروژه کی خواهد بود، گفت: در صورت تامین اعتبار لازم و تامین آب تصفیه خانه به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

وی عنوان کرد: زمان بهره برداری بیشتر به تامین اعتبار لازم برای اجرای کارها بستگی دارد اما این شرکت تمام تلاش خود را در راه اندازی هر چه سریعتر تصفیه خانه به کار خواهد بست.

دیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان داشت: در صورت تامین اعتبار لازم برای تکمیل پروژه و تامین کامل آب مورد نیاز تصفیه خانه، خروجی تصفیه خانه به مخازن ذخیره آب شرب شهر بیرجند انتقال داده خواهد شد.

باید عنوان شود که مسئولان در سال گذشته در شورای سلامت بیرجند عنوان کرده بودند که آب بیرجند مورد تائید مرکز بهداشت نیست و آیا این مهم نباید همت مسئولان را برای برخورداری مردم از آب شرب گوار را بیشتر می کرد که توجه ای دو چندان به این پروژه داشته باشند و با تخصیص اعتبار پروژه ای که به گفته خودشان 91 درصد پیشرفت دارد را به اتمام برسانند و کام مردم بیرجند را پس از سالها که به انتظار افتتاح این پروژه نشسته اند را شیرین کنند.

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گزارش: فاطمه زیراچی