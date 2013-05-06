نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی مساجد كردستان گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه يكشنبه و با حضور جمعي از مديران كانون هاي فرهنگي و هنر مساجد استان و شماري از مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامي، نمايشگاه عرضه توانمندي هاي اعضاي كانون هاي مساجد كردستان در سنندج گشايش يافت.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت برکانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان در حاشیه برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 70 اثر تابلو با موضوعات مختلف در زمینه های فرهنگی و هنری مساجد از امروز تا20 اردیبهشت برای بازدید عموم مردم به نمایش گذاشته شد.

كامل گلباغي با اشاره به اهداف برپايي اين نمايشگاه در سنندج يادآور شد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت ها، دستاوردها و توانمندی‌های اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان برپاشده است.

وي بيان کرد: این نمایشگاه همچنین با هدف معرفي فعالیت های مختلف فرهنگی، هنری، قرآنی و پژوهشی اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد و همچنين ترغیب و جذب جوانان به کانون ها برگزار مي شود.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت برکانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کردستان افزود: ضروری است باپرپایی این نمایشگاه ها مردم را با ظرفیت مساجد آشنا کرد چرا که در صورت اطلاع کامل مردم از این ظرفیت می توان فرزندانشان را به سمت حضور در کانون‌ها جذب کرد.

وی گفت: مسجد مهم‌ترین پایگاه شعائر دینی و سنگر دائمی تداوم ارزش‌های اسلامی در جامعه است و به همين دليل کانون‌های فرهنگی هنری یکی از گام‌های اساسی و موثر در جهت رسیدن به این امر مهم است.

گلباغي در پايان با اشاره به ظرفيت هاي استان كردستان در بخش كانونهاي فرهنگي و هنري مساحد اظهار داشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته هم اكنون در سطح استان کردستان 298 کانون فرهنگی هنری مساجد مشغول فعالیت هستند.