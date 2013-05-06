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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

بخشوده:

همایش بزرگداشت شاعر حماسه سرا "ولی محمد امیدی" در ایلام برگزار می شود

همایش بزرگداشت شاعر حماسه سرا "ولی محمد امیدی" در ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: دبیر بزرگداشت شاعر حماسه سرای ایلامی گفت: همایش بزرگداشت شاعر حماسه سرا "ولی محمد امیدی" در ایلام برگزار می شود.

حبیب الله بخشوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش بزرگداشت شاعر حماسه سرا ولی محمد امیدی روزسه شنبه  17 اردیبهشت ماه در ایلام برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش شاعران به ارائه مقاله می پردازند و آثار خودشان را قرائت می کنند.

بخشوده اضافه کرد: در این همایش علاوه بر خواندن مقاله، شعرخوانی هم خواهیم داشت و از تندیس ولی محمد امیدی رونمایی خواهد شد.

وی افزود: ولی محمد احمدی ازشاعران توانمند استان ایلام بوده است که اشعار ایشان علاوه بر شکار مضامین ناب به لحاظ  لفظ و معنای زبان و آرایه ادبی شعری ناب بوده است.

بخشوده اظهار داشت: در زمینه تقویت فرهنگ بومی وم حلی و معرفی شخصیت های انسانی باید تلاش بسیاری صورت بگیرد، تشریح ابعاد اخلاقی شخصیت ولی محمد امیدی اشعار ایشان می تواند نقش بی بدیلی در معرفی ایثارگری های مردم استان داشته باشد.  

کد مطلب 2048168

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