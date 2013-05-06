افزایش 79 درصدي واحدهای تولیدی فعال در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي

به گزارش خبرگزاري مهر، علي سليماني صبح دوشنبه اظهار كرد: پیش از آغاز به کار دولت و تا سال 84، تعداد 1094واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي به بهره برداری رسیده بود، در حالی که این رقم در زمان حاضر به 1955مورد رسیده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي از رشد سرمایه گذاری به میزان 286درصدي در واحدهای فعال در شهرک های صنعتی خراسان رضوي طی دولت نهم و دهم خبر داد و گفت: سرمایه گذاری واحدهای مورد بهره برداری قرار گرفته تا سال 84 در خراسان رضوي 5458 میلیارد ریال بوده که این رقم طی هشت سال اخیر 21041 میلیارد ریال است.

سليماني با اعلام اینکه در هشت سال اخیر اشتغالزایی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي 91درصد رشد پیدا کرده است، بيان کرد: تا قبل از آغاز به کار دولت نهم و دهم 31 هزار و 469 نفر در شهرکهای صنعتی استان مشغول به کار بودند که این رقم در طول فعالیت دولت نهم و دهم 59 هزار و 963 نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 84 تعداد قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي يكهزار و 772 مورد بود، اظهار کرد: در این بخش نیز شاهد رشد 82 درصدي بوده ایم.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي با اشاره به این که طی هشت سال گذشته تعداد شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوي 76 درصد رشد داشته است، گفت: تعداد شهرکها و نواحی صنعتی و فازهای توسعه این استان در زمان آغاز به کار دولت نهم و دهم از 21 مورد در حال حاضر به 37 مورد رسیده است.

سليماني بيان كرد: در حال حاضر سه هزار و 227واحد تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي مستقر هستند که از این تعداد يك هزار و 955واحد به بهره برداری رسیده و مشغول تولید هستند و سایر مراحل مختلف ساخت و تکمیل را پشت سر می گذارند.