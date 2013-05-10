سیدمسعود شجاعی طباطبایی، هنرمند کاریکاتوریست، دبیر دوسالانه کاریکاتور تهران و مدیر خانه کاریکاتور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فعلی هنرهای تجسمی و انتظارش از دولتمردان آینده در مواجهه با هنرهای تجسمی گفت: در وهله اول از دولت آینده میخواهم که نگاه جامعتری نسبت به این بخش از هنر داشته باشد.
وی افزود: تصور من این است که بعد از گذشت سی و اندی سال از انقلاب آنطور که باید و شاید شاهد بروز و ظهور هنر به مانند آنچه که در اوایل انقلاب در حوزه هنری آن زمان اتفاق افتاد، نیستیم. هنر انقلابی اوایل انقلاب به تدریج به فراموشی سپرده شده است. هم هنرمندان آن دوران نادیده گرفته شدهاند و هم توجه به هنر آنها مهجور مانده است به ویژه در این چند سال اخیر که این روند تسریع پیدا کرد.
هنر انقلابی ما منطبق بر هنر دینی ماست
دبیر دوسالانه کاریکاتور تهران که از اواخر اردیبهشت امسال برگزار خواهد شد در مورد هنر و رابطه آن با دین توضیح داد: هر کشوری برای خود آرمانهایی دارد که برخی از هنرمندان زمینهساز بروز بیشتر این آرمانها از زبان هنر میشوند که دین هم میتواند یکی از این آرمانها محسوب شود.
وی ادامه داد: من از دولت آینده میخواهم که برای این بخش از هنر ایران به ویژه در مسایل مالی توجه بیشتری مبذول دارند. هنر انقلابی ما منطبق بر هنر دینی ماست زیرا انقلابی که در سال 57 صورت گرفت کاملا بر پایه و اساس دین است و هنر متاثر از انقلاب هنری دینی محسوب میشود.
این کاریکاتوریست توجه به هنرهای تجسمی در دولتهای نهم و دهم را کمتر از سایر هنرها دانست و گفت: حمایتهای مالی و معنوی از هنرهای تجسمی به جز در مقاطعی در دولتهای نهم و دهم در زمان مدیریت حبیب صادقی و دکتر شالویی هنرمندان اعتبار لازم برای کار نداشتند.
شجاعی طباطبایی بیان کرد: دولت بعدی باید اهتمام جدی در بالا بردن اعتبار لازم در حوزه هنرهای تجسمی داشته باشد که اگر این اتفاق صورت بگیرد نگاه جدیتر به آرمانهای دینی و انقلابی ایران هم انجام میشود.
جشنوارههای متعدد بی نتیجه
وی در مورد برخورد دولتهای نهم و دهم با هنرهای تجسمی توضیح داد: اگر صادقانه بخواهیم در این مورد صحبت کنیم باید بگوییم که در دولتهای نهم و دهم کارهای زیادی صورت گرفت ولی هیچکدام خروجی لازم را نداشتند مانند جشنوراههای متعددی که برگزار میشود و هیج نتیجهای از آنها نمیتوان متصور شد.
وی جشنوارههای دولتی را جشنوارههایی برای بیلان کار و معرفی مدیران قلمداد کرد و گفت: جشنوارههای کوچک و بزرگی زیادی در کشور برگزار میشود که بعد از برگزاری رها میشوند. نه به استعدادهای برتر کشف شده و نه به استعدادهای جوان حاضر در این جشنوارهها اهمیتی داده میشود در صورتی که مهمترین هدف یک جشنواره این است که بعد از اختتامیه به دنبال بسترسازی برای پیشرفت و رشد هنرمندان برترش باشد.
تاراج هنر ایران توسط امارات
مدیر خانه کاریکاتور تهران به تاراج هنر و هنرمندان ایرانی توسط امارات متحده عربی اشاره کرد و گفت: در کشور امارات جشنوارههای متعدد هنری برگزار میشود که کاری ندارد به جز اینکه هنرمندان و آثار ما را از کشورمان به تاراج ببرند و آن وقت ما اینجا نشستهایم که چه شد و چه نشد. متاسفانه آنها با حراجهایی که برگزار میکنند به هنر ما جهت میدهند.
وی افزود: هنرهای تجسمی به ثبات مدیریتی احتیاج دارد چیزی که به خصوص در دولت دهم چندان رعایت نشد. دولت بعدی باید شرایطی مهیا کند کسانی که برای آرمانهای انقلاب و دفاع مقدس جان بر کف نهاده و سالها تلاش کردهاند ارج ببینند.
به دنبال حذف موازیکاری نهادهای فرهنگی باشیم
وی به نهادهای همسو و موازی که در عرصه هنر و فرهنگ کار میکنند انتقاد و بیان کرد: ما در ایران مشکل بزرگی به نام موازیکاری داریم. نهادهای زیادی هستند که همسو با هم کار میکنند ولی هیچکدام به دنبال نتیجه درست نیستند. ما یک اتاق فکر واحد نداریم که به نتایج فکر کند نه به اجراییات.
شجاعی طباطبایی در نقد دولتهای نهم و دهم گفت: اگر بگوییم هیچ کاری انجام نشده است کملطفی کردهایم. زمان شالویی خوب بود ولی اکنون زیاد وضعیت سامان ندارد. متاسفانه باید بگوییم که کسانی در دولت دهم به امور تجسمی حکمفرمایی میکنند که کفایت لازم را ندارند.
وی در پایان گفت: متاسفانه تغییر مدیریتها در دولت دهم هنرمندان تجسمی را اذیت کرد زیرا استفاده از آدمهای طراز اول در مدیریت امور تجسمی به فراموشی سپرده شد.
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