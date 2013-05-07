فیلمبرداری "حجاب راه رستگاری" در لانه جاسوسی

شهریار بحرانی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در حال ساخت مجموعه مستندی با نام "حجاب راه رستگاری" است، گفت: این مجموعه 20 قسمتی درباره مفاهیم قرآنی حجاب است و هنوز قرارداد پخش مستند "حجاب را رستگاری" در هیچ شبکهای بسته نشده است.
وی توضیح داد: بیش از یک سال مراحل تحقیق این مجموعه به طول انجامیده و یک گروه تحقیقاتی شاخص در این زمینه با من همکاری داشتهاند.
بحرانی ادامه داد: تا امروز 75 درصد از فیلمبرداری کار به پایان رسیده و بخشهای باقیمانده از این مجموعه در دکورهای محل لانه جاسوسی در حال فیلمبرداری است.
شهریار بحرانی آخرینبار با فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به سینما آمد. این فیلم جزو پروژههای فاخر سینمای ایران به شمار میآمد و در آن بازیگرانی چون امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه و ... حضور داشتند. این فیلم یکی از پرهزینهترین پروژههای تاریخ سینمای ایران به حساب میآمد.
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