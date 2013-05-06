رییس جمهور با 50 میلیون رای هم نباید فکر کند که رییس هر سه قوه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جمع بخشي از مديران و کارکنان وزارت بازرگانی در دهه 60 گفت : در مقطعي از دولت دهم، زمينه همكاري و مذاکره با برخي كشورهاي اروپايي در راستای دست یابی به قلب اتحاديه اروپا و ایجاد ارتباط در راستای دیپلماسی هسته ای و توسعه اقتصاد بطور عمدی و با دست های پنهان برخی مسئولان دولتي از میان رفت .

بازگشت به خرد جمعی نیاز امروز کشور است

عضو شوراي راهبردي روابط خارجي ، روز يكشنبه در جمع مدیران و کارکنان وزارت بازرگانی در دهه 60 که با حضور حسن عابد جعفری ، وزیر بازرگانی دولت میر حسین موسوی و حسین وهاجی وزیر بازرگانی دولت هاشمی رفسنجانی در دور اول برگزار شد ، گفت : امروز به دلیل بکار نگرفتن خرد جمعی کشور با زیان های و مشکلات بسیاری رو به رو شده است . امیدورام روزی برسد که با بهرمندی از خردجمعی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور سازماندهی بهتری شود . بنده صرف نظر به اینکه در دولت آینده حضور داشته باشم یا نباشم تلاش دارم این مهم به نتیجه برسد چرا که این کار را یک فرایند فرهنگی می دانم نه سیاسی.

وی ادامه داد : امروز نیز اگر نتوانیم رقابت کنیم حداقل می توانیم یکدیگر را تخریب نکنیم ، چرا که در کشوری زندگی می کنیم که اخلاق محوری را در دین خود دارد و ما پیرو اسلام هستیم . نباید اقداماتی که دولت ها تا به امروز انجام داده اند را نادیده بگیرم و برای رسیدن به اهداف مدنظر خود اخلاق را زیر پا بگذاریم .

این کاندیدا احتمالي انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به عملکرد دولت اصلاحات اظهار داشت : در طول هشت سال یک آرامش نسبی با توجه به شرایط آن مقطع زمانی در کشور حاکم شد بطوری که تورم از 28 درصد به 4/10 درصد رسید اما این نرخ تورم در دوره کنونی با اقدامات غیر اصولی باردیگر روند صعودی به خود گرفت . بنده معتقد هستم اگر کشور را به نحوه بهتری اداره کنیم می توانیم مشکلات اقتصادی را کاهش و در ادامه ریشه کن کنیم .

به گفته وی در دهه 60 با وجود جنگ بی امان در مرز های کشور شاهد شرایط مناسبی در کنترل قیمت ها بودیم و شما فعالان بازرگانی دهه شصت به خوبی از پس این امتحان برآمدید . به عبارت دیگر به دلیل وجود سیاست های خاص در جنگ مردم در آن مقطع در آرامش بسر می بردند و باید ما امروز این آرامش را حفظ کنیم .

نیازمند اصلاح ساختاری در کشور هستیم

وی با اشاره به در آمد 6 میلیارد دلاری در برخي سالها و مقايسه آن با درآمد 104 میلیاردی در سال های اخیر و اثر گذاری سیاست های غلط در اقتصاد ، گفت : امروز برای توسعه و اقتصاد کشور نیازمند یک اصلاح ساختاری اساسی در اقتصاد کشور هستیم ، البته این مهم پیش از این نیز توسط افراد دیگر هم مطرح شده است ولی بنا به برخی دلایل دولت مردان کنونی آن را نادیده گرفتند. در دو دوره ریاست جمهوری نهم و دهم نظام های تصمیم سازی و تصمیم گیری از جایگاه اصلی خود پایین آورده شده اند و رشد بی منطق نقدینگی در کشور سبب شده است که تورم روز به روز افزایش یابد . امروز شورای پول و اعتبار در پایین ترین سطح خود قرار دارد اما اگر متخصصان به جایگاه گذشته خود برگردند حتما حرکت های مثمر ثمری اتخاذ خواهد شد . امروز باید تصمیم گیری از فرد محوری خارج و خرد جمعی جایگزين آن در کشور شود . مبلغ 104 میلیارد دلار در آمد سالانه یعنی 4 برابر زمان دولت سید محمد خاتمی كه متوسط سالانه آن تنها 28 ميليارد دلار بود، بنابراین می توان از این رقم به بهترین نحوه ممکن بهر برد .

وی با اشاره به سیاست های اتخاذ شده دولت محمود احمدی نژاد در دیپلماسی کشور گفت : امروز دولت در سياست خارجي از تفکر انقلاب اسلامي فاصله بسیار دارد . سه اصلی که رهبری به آن اشاره داشتند عزت ، حکمت و مصلحت امروز به فراموشی سپرده شده است و شاهد جایگزینی سیاست دیگری هستیم . متاسفانه نیروهایی که توان انجام کار های بزرگ را داشته اند از سوی دولت کنار گذاشته شده اند .

شريعتمداري گفت: اگر رهنمود های مقام معظم رهبری نبود امروز شاهد ايجاد 5 معاونت رياست جمهوري در دولت براي جغرافیای سیاسی جهان بوديم كه وزارت امور خارجه را مانند سازمان برنامه و بودجه حذف مي كرد.

وي گفت: در صورت پيروزي در انتخابات سياست خارجي كشور با هماهنگ شدن نهادها و ارگانهاي ذيربط از جمله سياسي، نظامي و اطلاعاتي با يكديگر همسو خواهند شد كه سه اصلی که رهبری از آن نام برده اند هم محور باشد.

لذا بنده معتقد هستم باید در راستای اصلاح ساختار با استفاده از کادر های مناسب و اعمال سه اصل مورد توجه رهبری گام های مهم و اثرگذاری برداریم .

نباید بر طبل قطعنامه کوبید

وی گفت: متاسفانه در مقاطعي برخی برطبل صدور قطعنامه کوبيدند . من معتقد به عقبنشینی نیستم اما گفتن این جملات که "انقدر قطنامه صادر کنید که ... و قطنامه کاغذ پاره ای بیش نیست" ، تنها باعت ایران هراسی در دنیا و بخصوص کشور های همسایه شد . ادبیات رییس دولت امروز ثمره ای جز به اجماع رسیدن کشور های دنیا عليه کشور ما به دنبال نداشته است . حتی روسيه و چین که قرارداد های مالی بسیاری با ایران دارند در آن اجماع هم رای دیگر کشور ها هستند و ایران اسلامی را مورد حمایت جدی قرار ندادند .

شریعتمداری در ادامه سخنان خود خواستار تغییرات کلی در دو حوزه اساسی سیاست خارجی و اقتصاد با محوریت اشتغال در کشور شد و گفت : امروز در برنامه های بنده همسو سازی در دستگاه دیپلماسی تهیه و تنظیم شده است نحوه همکاری با کشور های همسایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در خصوص بحث مذاکره با آمریکا نیز پارامتر هایی مورد توجه قرار گرفته است اما در این مورد نیز باید بگویم که صرف مذاکره با آمریکا همه مشکلات کشور را برطرف و حل نخواهد كرد.

وي تصريح كرد: راهبردها و تاکتیک ها در برنامه های بنده قید شده است و این کار طی یک شب و روز نبوده بلکه بالای چند هزار ساعت کارشناسان با مطالعات و بررسی های خود به نتیجه هایی دست پیدا کرده اند که من امروز میان شما در خصوص آن می توانم صحبت کنم و این مهم در صورتی قابلیت استفاده و بهره بری دارد که دولت به خرد جمعی برسد .

عضو شورای راهبردی روابط خارجی گفت : هر دولت ديگري نيز که بر سرکار آید در دوره یازدهم بنده محور برنامه های خویش را در اختیارشان قرار خواهم داد چرا که بنده تمامی برنامه ها ي روسای جمهوري را از ابتدای انقلاب را مورد تجزیه تحلیل قرار داده ام برنامه دو دوره آقای هاشمی ، آقای خاتمی و دو دوره آقای احمدی نژاد البته وی تنها یک برنامه داشت و بعدها برنامه دوم خود را ارائه داد .

مشترکات همه برنامه ها یعنی اجماع برای رسیدن به یک اصل

وی افزود: بنده مشترکات تمام کاندیده ها را بررسی کرده ام و معتقد هستم مشترکات همه برنامه های نامزد ها و روسای ریاست جمهوری از ابتدا انقلاب تا به امروز باید بر صدر بنشیند و باید بر آن اجماع کرد . به معنای دیگر مشترکات همه برنامه ها یعنی اجماع برای رسیدن به یک اصل و هدف واحد . به عنوان مثال موضوع هدفمندی یارانه ها یک اشتراک است اما اجرای آن توسط دولت کنونی با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد .

شریعتمداری گفت: در دولت و برنامه بنده هیچ ردی از مدیریت جهان دیده نمی شود . معتقد هستم باید مدیریت جهان را رها و به مسئولیت های مرتبط با امر رياست جمهوری پرداخت . بنده معتقد هستم اگر رییس جمهوری 50 میلیون رای بیاورد هم نباید فکر کند که رییس هر سه قوه است . اصل تعامل را باید رییس دولت در دستور کار خود قرار دهد و نباید یک قوه چهارمی در کشور شکل بگیرد که کاری آن حل و فصل چالش ها و مشکلات ایجاد شده در سه قوه دیگر باشد .

شعار اعتدال حرف امروز من نیست

وزیر بازرگانی دولت اصلاحات به مدیریت خود در آن مقطع زمانی اشاره کرد و گفت : شعار اعتدال حرف امروز من نیست . من در دولت اصلاحات و درزمان تصدی گری وزارت بازرگانی در معاونین خود هم از جناح راست و هم از جناح چپ بهره گرفته بودم . بطوری که محمد نهاوندیان ، رییس کنونی اتاق بازرگانی در چهار سال اول معاون بنده بود و هم آقای فیض الله عرب سرخی که هشت سال در سمت معاون وزیر در وزارت بازرگانی مشغول به خدمت بودند . بنده تلاش داشتم با بهره گیری از این دو نحله فکری به بهترین نحوه ممکن وزارت بازرگانی را هدایت کنم .

وی ادامه داد : همچنین برای اجرای هرچه بهتر قوانین و برنامه ها در کشور جلسات متعددی را با وزیران بازرگانی پیشین برگزار می کردم و از دیدگاه و نظرات آنان به بهترین نحو ممکن بهره گرفتم . آقایان عابد جعفری وزیر بازرگانی دولت میر حسین موسوی و آقای عسگر اولادی که این عزیزان نیز از دو گرايش فکری متفاوت هستند در این جلسات همواره حضور داشتند.

کاندیدا احتمالي یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد : این چه طرز تفکری است که با یک قطار وارد دولت شویم و تمامی فعالان در دولت های قبلی با گرايش هاي فکري دیگر را با قطاری دیگر خارج کنیم اقدامی که متاسفانه در دولت نهم و دهم شاهد آن بودیم .

در جریان انتخابات با یکدیگر رقیب هستیم

وی گفت : بنده معتقد هستم که با برگزاری جلسات هماهنگی می توانیم مشکلات را برطرف کنیم . درست است که در جریان انتخابات با یکدیگر رقیب هستیم اما مگر برخی از رقبا اسرائیلی هستند که ما نمی توانیم با آنان تعامل داشته باشیم . این طرز تفکر واقعا باید از میان برود.

شریعتمداری تفکر رقابت و همکاری را برای رسیدن به اهداف نظام يك ضرورت بر شمرد و گفت : امروز من در رسیدن به اعتدال تنها هستم . متاسفانه در کشور ما اعتدال با انفعال اشتباه گرفته می شود . بسیاری اعتدال را انفعال می دانند اما امروز می گویم در صورتی که به کرسی ریاست جمهوری هم دست پیدا نکنم تا اخر تلاش خواهم داشت یک جريان فکری که تمامی جناح های سیاسی را در برمی گیرد و در دل خود جای می دهد تحت عنوان جنبش اعتدال خواهی ایران را پایه گذاری کنم .

وی ادامه داد : در طی سال های گذشته کشور ما به دلیل افراط و تفریط بسیار ضربه خورده است و باید تلاش کنیم این افراط و تفریط ها را از میان برداریم و ریشه کن سازیم .

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش مردم در انتخابات و سخنان امام و رهبری که رای مردم را از ضروريا ت نظام جمهوری اسلامی مي دانند گفت : امروز به پشتوانه به رای مردم است که می توانیم حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشیم . نامزد ها باید بدانند اگر امروز آمریکایی ها تمایل دارند با ما وارد مذاکره شوند این به دلیل حمایت مردم از نظام است چرا که نه آنان توان آنرا دارند كه گرگ سابق باشند و نه ما ديگر‌ آن ميش هستيم .





