شيعيان بحرين براي حضرت زهرا (س) مراسم سوگواري برگزار كردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، شيعيان سراسر بحرين در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به سوگ نشستند و خطبا و روحانيون و مرثيه سرايان به بيان مناقب و فضايل و مصائب آن حضرت پرداختند.



حسينيه ها و مساجد و تكايا در خيابان هاي منامه و ديگر شهرهاي بحرين به همين مناسبت سياه پوش شد و مردم با نصب پرچم هاي عزا وتصاوير امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و تعطيلي مغازه ها در سوگ بانوي دوعالم مجالس عزا به پا كردند.



شيعيان بحرين در اين مراسم با اشاره به دفاع حضرت زهرا (س) از ولايت بر تبعيت خود از مقام معظم رهبري تاكيد كردند و براي سلامتي ايشان و مراجع عظام دعا كردند.



عاشقان خاندان عصمت و طهارت مراسم شهادت حضرت زهرا را امسال باشكوه تر از سالهاي گذشته برگزار كردند و با تعطيلي كارهاي خود در مجالس عزاي حضرت صديقه طاهره شركت كردند.



از كويت نيز خبر مي رسد كه شيعيان اين كشور مجالس باشكوه عزاي دخت نبي مكرم اسلام (ص) را در فضايي آكنده از غم و اندوه برگزار كردند.