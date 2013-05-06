عدم حضور در انتخابات خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در جمع بسيجيان روستاهاي ابركوه اظهار داشت: ملت ما لحظات حساس و سرنوشت سازی را نه فقط برای یک دوره چهار ساله مدیریت کشور، بلکه برای رقم زدن سرنوشت جهان اسلام در پیش رو دارند.

وی افزود: این مسئله به این علت است که ایران پایگاه قدرت و عزت و عظمت اسلام در جهان است و اگر کسی به هر دلیلی پای صندوقهای اخذ رای حاضر نشود، میدان را برای بدخواهان باز کرده است.

حسيني، ضمن تسلیت توهین به صحابی رسول خدا گفت: این مارهای زخم خورده در موضع شیعه هراسی خود جز خدمت به صهیونیسم و جریحه دار کردن عواطف امت اسلام مقصود و مقصدی ندارند.

حسینی ادامه داد: دشمن کینه توز اگر میدان را خالی ببیند به میدان می آید و نیامدن به پای صندوقهای اخذ رای با هر بهانه به معنی خالی کردن میدان و خیانت به انقلاب و خون شهدا است.

وی افزود: حضور حداکثری در انتخابات مهم است اما گزینه کردن نامزدی کاردان واقتصاد دان، با تدبیر و با تجربه که بتواند مشکلات اقتصادی و قیمتهای کاذب و حبابی را بشکند و حل کند و کشور را از این وضع اسفبار اقتصادی نجات دهد، مهمتر است.