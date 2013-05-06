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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

4 کالای وارداتی دولتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد

4 کالای وارداتی دولتی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد

گمرک ایران در بخشنامه ای معافیت 4 کالای وارداتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ( برنج، روغن خام، ،شكرخام و گندم) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را به کل گمرکات کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در پی درخواست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای معافيت كالاهاي وارداتي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران ( برنج، روغن خام،شكرخام و گندم) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، بخشنامه ای را به کل گمرکات کشور ابلاغ کرد.

این اقدام گمرک در پی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک در راستای تنظیم بازار کشور با توجه به اینکه کلیه کالاهای وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان تکالیف دولتی محسوب می شود، صورت گرفته و درخواست شده بود که کالاهای مشمول تکالیف دولتی شرکت مذکور ( برنج، روغن خام،شكرخام و گندم) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شوند و نسبت به تسریع در ترخیص اقلام مذکور اقدام شود.

 

کد مطلب 2048471

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