جوابيه انجمن نمايش به اعتراض اعضا

در اين جوابيه در 5 بند به شرح زير توضيحاتي پيرامون موارد اعتراض اعضاي انجمن نمايش ارائه شده است .

1- انجمن نمايش درپي ساماندهي وتنظيم مدارك وپرونده هاي پرسنل قراردادي با توجه به اينكه اطلاعات پرسنلي افراد شامل آدرس ،شماره تلفن ، افراد تحت تكفل ، مدارك تحصيلي و... به روز نبوده ودرمواقع نياز دسترسي به آنان به سهولت امكان نداشته است ، اقدام به تكميل نواقص پرونده واحيانا براي برخي افراد تشكيل پرونده نموده است .

درپاسخ به هنرمندان گرامي لازم به ذكراست هيچ پرونده ومداركي درآرشيوو بايگاني "گم نشده است" ليكن طبيعتا هرچند مدت يكباربه روزرساني اطلاعات ضروري مي باشد ، جالب توجه است كه "ايجاد نظم درتشكيلات اداري " به جاي مثبت انديشي با انتقاد آن هم با انعكاس درمطبوعات مواجه مي شود.

آيا مديريت يك مجموعه براي اجراي بديهي ترين اصول اداري نيزبايد پاسخگو باشد ؟

نكته ديگرقابل ذكراين است كه انجمن ازهيچ يك ازهنرمندان بروشورواسناد ومدارك مربوط به اجراها را نخواسته است واعتراض آنان روي اين موضوع براي انجمن نيزايجاد سوال نموده است ؟

2- انجمن نمايش يك موسسه خصوصي وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي است وبه لحاظ سيستم حقوقي ، حق جذب نيرو به صورت رسمي ودائم را نداشته ونخواهد داشت واستخدام افراد به صورت رسمي تابع قوانيني است كه ازسازمان استخدام كشوري اعلام شده وبا شركت درامتحانات مخصوص وگذراندن مراحل اداري امكان پذيراست.

لذا كليه افراد حقوق بگيرانجمن قراردادي بوده وانجمن قانونا با افراد ذيربط خود تجديد قرارداد مي نمايد . ليكن طي چند سال اخير به دليل برخي ازاشكالات درسيستم اداري به اين موضوع توجه نشده وشبهاتي را بوجود آورده است .

طبق قانون كارقرارداد زماني دائم تلقي مي شود كه كارفرما اقدامي جهت تجديد قرارداد ننموده باشد . بنابراين اززماني كه كتبا ازافراد جهت عقد قرارداد دعوت بعمل مي آيد، خودداري آنان به منزله عدم تمايل جهت ادامه همكاري محسوب خواهد شد .

همچنين درتعاريف قانون كار، فعاليت دائم ومستمربه 44ساعت كارموظف درهفته اطلاق مي شود . آيا هيچيك ازافراد معترض شامل كارت حضوروغياب ، حضورثابت به ميزان 44 ساعت درهفته ،سيستم مرخصي و.. بوده اند ؟

3- انجمن نمايش تابع قانون كارواموراجتماعي بوده وهست . لذا چنانچه ادعايي برتضييع حقوق افراد وجود دارد، انجمن آمادگي كامل خود را جهت بررسي ورسيدگي به اسناد ومدارك ومستدلات قانوني اعلام مي دارد .

4- پيرو اعتراض بسياري ازهنرمندان به هيئت رئيسه انجمن درخصوص عدم حضورهمكارانشان دركشور، واعتراض به اينكه برخي ازآنان طي چند سال حتي يك كارنمايش ارائه نداده اند ، وعلاوه برحقوق ماهيانه كه ازانجمن دريافت مي دارند، درسريال هاي تلويزيوني ، فيلم هاي سينمايي و.. قراردادهاي كلان دارند ، وبرخي به طورهمزمان ، استخدام رسمي راديوتلويزيون ومراكزديگربوده اند، انجمن دردرجه اول جهت رسيدگي به اين اعتراض ها وبراي حفظ حقوق آن دسته ازهنرمندان متعهد وفعال كه با حضورخود درعرصه نمايش هم به تعهدات هنري خود عمل كرده وهم نسبت به حقوقي كه ازانجمن دريافت مي دارند تلاش وفعاليت خود را ارائه نموده اند . براساس صورتجلسه هيات رئيسه مصوب نمود كه :

الف : كساني درليست حقوق بگيران انجمن نمايش باقي بمانند كه دركشورحضوروسكونت داشته وطي تاريخ تعيين شده ازسوي انجمن شخصا براي انعقاد قرارداد مراجعه نمايند .

ب : افراد فوق الذكرباهيچ سازمان دولتي يا خصوصي رابطه استخدامي نداشته باشند .

5- رئيس انجمن نمايش طي نامه كتبي خطاب به هنرمند گرامي آقاي مهدي ميامي كه نماينده هنرمندان درطرح طبقه بندي مشاغل مي باشند ،كليه موارد را كتبا متذكرشده وسعي بررفع شبه براي كليه هنرمندان نموده اند .همچنين درمراجعات حضوري هنرمندان ، مسئولين اموراداري ورئيس انجمن نمايش شخصا توضيحات لازم را ارائه كرده اند .

درپايان اموراداري انجمن آمادگي كامل خودرا جهت پاسخگويي به مشكلات ومسائل اعلام داشته وهنرمندان گرامي مي توانند موارد را ازطريق نماينده اموربيمه وحقوقي اشان آقاي فرهاد شريفي پي گيري نمايند .