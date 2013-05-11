اجرای طرح بسته مطالعاتی دانش آموزی/ 4 کتاب برای هر پایه تحصیلی

محمد ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طرح بسته مطالعاتی از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی ارائه شده است و چنانچه این طرح به خوبی حمایت شود، می تواند نقش موثری در بالارفتن فرهنگ کتابخوانی در میان دانش آموزان و خانواده های آنها داشته باشد.

وی افزود: اگر نهاد کتابخانه ملی، انتشارات مختلف کشور و همچنین صدا و سیما، حامی آموزش و پرورش باشند، این طرح می تواند نقش موثری در تولید و انتشار کتابهای مرتبط با دانش آموزان داشته باشد و به نوعی نیز منجر به صنعت نشر در حوزه کتاب می شود.

به گفته محمدی، در حال حاضر 78 میلیون کتاب در کتابخانه ها موجود است. اگر طرح بسته مطالعاتی به خوبی پیش رود، می توان امیدوار بود که در حدود 60 میلیون جلد کتاب در چرخه مدرسه و خانه قرار گیرد که می تواند سهم بسزایی در بالا بردن نرخ مطالعه در جامعه داشته باشد.

مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در توضیح بیشتر این طرح گفت: در بسته مطالعاتی دانش آموزی، برای مقاطع سه گانه تحصیلی کتاب پیش بینی و تعریف شده است و برای هر پایه در هر فصل از سال، یک کتاب درنظر گرفته شده است. در این طرح دانش آموزان در هر پایه تحصیلی 4 کتاب مطالعه می کنند.

وی ادامه داد: موضوعات هویت، حیا، مسئولیت پذیری، بصیرت، مشارکت پذیری و قانونمداری از جمله موضوعات کتابهایی است که برای دانش آموزان راهنمایی و متوسطه انتخاب شده است. ضمن آنکه کتابهای انتخاب شده برای دانش آموزان مقطع ابتدایی بیشتر شامل تصویرسازی است تا دانش آموز انگیزه برای مطالعه داشته باشد. همچنین در دوره راهنمایی و دبیرستان کتابهای داستانی، علمی، رمان، تاریخ، فلسفی و زبان شناسی مدنظر و پیشنهاد شده است.