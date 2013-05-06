دانش آموزان سیستان و بلوچستان در طرح واکسیناسیون شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر مهدی طباطبایی پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری همایش ایمن سازی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: طرح همیار واکسن به عنوان یکی از طرح های نوین و برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان از سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: این طرح برگرفته از دستاورد های طرح همیار پلیس در کشور و به منظور استفاده از پتانسیل دانش آموزان در اجرای برنامه های پیشگیرانه همچون بیماری فلج اطفال در استان است.

وی ادامه داد: در این رابطه دانش آموزان مقاطع سوم راهنمایی پس از دریافت آموزش های لازم از کارشناسان به عنوان داوطلب سلامت در زمینه اجرای طرح واکسیناسیون با دانشگاه همکاری می کنند.

وی با تقدیر از مشارکت بیش از 4 هزار نفر در اجرای طرح واکسیناسیون در استان گفت: سالانه حدود 10میلیون کودک در جهان قبل از 5 سالگی جان خود را از دست می دهند که حداقل یک چهارم این مرگ و میر ها از طریق واکسیناسیون قابل پیشگیری است.

وی با بیان اینکه ایمن سازی یکی از موثرترین راه های شناخته شده پس از تامین آب آشامیدنی در تامین سلامت جامعه محسوب می شود اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 95 درصد جمعیت کشور تحت پوشش طرح واکسیناسیون قرار دارد و در طی 12 سال گذشته هیچ موردی مبنی بربیماری فلج اطفال د رکشور مشاهده نشده است.

وی افزود: طرح همیار واکسن در سال جاری نیز و با همکاری دانش آموزان به مرحله اجرا در خواهد آمد.