اصيل و غني بودن دو ويژگي منحصر به فرد موسيقي كردي است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسفی صبح دوشنبه در مراسم یک روز با موسیقی کردی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج اظهار داشت: کردستان سرزمین فرهنگ و مهد تمدن است و از ارکان به کمال رسیده فرهنگي در اين استان موسیقی غني و اصيل كردي است.

وی بیان کرد: تمام امور روزمره افراد با موسیقی عجین شده است و به همين دليل موسيقي بخش طبیعی از زندگی در هر جامعه است که ذره ذره آن در ارکان جامعه جریان دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج افزود: گستردگی از ویژگی اصلی موسیقی است که ملیت و زبان را شامل نمی شود و ارتباط مفهومی و معنایی با شنوندگان برقرار می کند.

یوسفی عنوان کرد: گوش دادن به موسیقی در تقویت هوش، درمان بیماری ها و تاثیرگذاری بر عنصر عاطفه موثر است و اثرات شگرفی بر روحیه فرد دارد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به موسیقی اصیل دارای اهمیت است، یادآور شد: در معرفی موسیقی اقدامات موثری شکل گرفته و تلاش دانشگاهیان در این عرصه بسیار ارزشمند است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با اشاره به پرمحتوا بودن و همچنين غني و اصيل بودن نوای موسیقی کردی یادآور شد: معرفی و کیاست از موسیقی اصیل کردی به عنوان یکی ارزشمندترین و قدیمی ترین موسیقی های فاخر دنیا به وسیله مراکز آکادمی دارای اهمیت است.

گفتنی است این مراسم با استقبال فراگیر دانشجویان این مرکز برگزار شد، در ادامه چند تن از هنرمندان به اجرای برنامه پرداختند و در پایان نیز به آنها لوح تقدیر و تندیس مراسم اهدا شد.