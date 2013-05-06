جوانان با خودسازی و بصیرت، خود را در برابر فتنه های دشمنان مجهز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزاد بخت ظهر دوشنبه در نشست بصیرت افزایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال" حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" اظهار داشت: مردم ایران در طول سال‌هایی که از پیروزی انقلاب گذشته همواره حماسه‌های بزرگی را خلق کرده‌اند.

وی افزود: خلق این حماسه‌ها به خاطر داشتن روحیه و تفکر بسیجی در میان ملت ایران بوده است.

وی با تاکید بر تقویت روحیه و تفکر بسیجی میان دانشجویان افزود: در این راستا، پیوند بسیج با دانشگاه راهکار مهمی برای تحقق حماسه سیاسی به ویژه انتخابات 24 خرداد ماه خواهد بود.

فرماندار ملایر تفکر بسیجی را مبتنی بر سلامت نفس، صداقت، تلاش، جهاد و ایثار برشمرد و گفت: در عرصه کنونی جوانان کشور به این تفکر نیازمند هستند که باید در تقویت آن در بین جوانان تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه حساسیت سیاسی امسال در کشور بسیار بالاست، افزود: شناخت دوست و دشمن در این برهه حساس بسیار مهم است.

آزاد بخت افزود: ولایت فقیه وظیفه ما را در مقابل دشمنان روشن کرده و باید خود را با خودسازی، آگاهی و بصیرت درست، در برابر فتنه های دشمنان مجهز کنیم

وی به ضرورت برنامه های منسجم از سوی نیروهای نظام اشاره کرد و گفت: باید بدانیم که دشمن برای مقابله با ایران اسلامی به طور همه جانبه وارد میدان شده است.

فرماندار ویژه ملایر بیان داشت: این در حالیست که تمام رسانه های استکبار در فضای مجازی به دنبال ناامید کردن ملت ایران هستند و این یکی از حربه های مهم دشمن به شمار می رود.

فرماندار ویژه ملایر بر برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور تاکید کرد و خطاب به دانشجویان گفت: شما به عنوان اقشار تاثیر گذار نقش بسزایی در حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای دارید.