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۱۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۹:۲۶

مكان و زمان مجلس ترحيم فريدون ناصري تغييركرد

براساس آخرين خبر ،محل و زمان مجلس ختم مرحوم فريدون ناصري ،رهبر اركستر سمفونيك ايران، تغيير كرده است.

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر ، پيكر مرحوم فريدون ناصري ، فردا صبح از مقابل تالار وحدت به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشييع خواهد شد.

ايرج نعيمايي ،مدير عامل انجمن موسيقي در خصوص محل و زمان برگزاري مراسم ختم آن مرحوم به خبرگزاري مهر گفت: روز چهارشنبه بيست و دوم تير ماه از ساعت30/14تا16مراسم ختمي در مسجد نور واقع در ميدان دكترفاطمي از سوي مركز موسيقي ،انجمن موسيقي وخانه موسيقي منعقد مي شود.

قبلامراسم ختم رهبر اركستر سمفونيك تهران عصر روز چهارشنبه (‌22 تيرماه) در مسجد الجواد  اعلام شده بود كه بدين وسيله اصلاح مي شود.

کد مطلب 204862

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