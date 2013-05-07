به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر خیره کننده توسط کریس هدفیلد فضانورد کانادایی مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی ثبت شده است.

این تصویر برفراز جنوب غربی آمریکا گرفته شده و یکی از جدیدترین تصاویری است که وی به زمین ارسال کرده است.

آخرین تصویر کریس هدفیلد از ایستگاه بین المللی فضایی نشان دهنده جنوب شرقی آسیا پیش از طلوع است، وقتی که ماه هنوز در افق مشاهده می شود

هدفیلد که در حال حاضر فرمانده ایستگاه فضایی بین المللی است و به کرات تصاویر زیبایی که از فضا می گیرد را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و این تصاویر طرفداران بسیاری به دست آورده است.

وی از تاریخ 21 دسامبر در ایستگاه بین المللی فضایی که با سرعت 8 کیلومتر در ثانیه در مدار زمین حرکت می کند، حضور دارد و اواخر این ماه به زمین باز می گردد.

مجموعه تصاویر زیبایی که وی از ایستگاه فضایی به زمین ارسال کرده بسیار متنوع است، نورهای درخشان سانفرانسیسکو و تشکیل ابرها روی آفریقا از جمله این تصاویر زیبا محسوب می شوند.

اما گفته می شود که آخرین تصویر وی از طلوع بهترین تصویری است که وی تاکنون از ایستگاه فضایی گرفته است.

تشکیل ابرها برفراز آفریقا یکی از تصاویر زیبای هدفیلد بوده است

این فضانورد همچنین از زمان حضور خود در ایستگاه فضایی ویدئوهای سرگرم کننده ای از چگونگی اصلاح، مسواک زدن و دست شستن در فضا تهیه کرده است.

صحرای بزرگ آفریقا یکی از نقاط مورد علاقه وی برای عکاسی است، وی اظهار داشت که همواره به قدری منتظر می ماند که خورشید درست بالای سر صحرای آفریقا قرار بگیرد تا بهترین عکس خود را تهیه کند.

وی در این رابطه می گوید: برای عکاسی مسابقه ای در کار نیست، باید صبور باشید تا مثل یک شکارچی بهترین لحظه را بدست آورید.