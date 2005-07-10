فرستاده دبير كل سازمان ملل به آيت الله سيستاني گزارش كار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اشرف قاضي با مقتدي صدر روحاني جوان شيعه نيز در نجف اشرف ديدار و گفتگو كرد.



قاضي پس از ديدار با آيت الله سيستاني در نجف به خبرنگاران گفت: پيام هاي تبريك تيم سازمان ملل و دبير كل اين سازمان را به آيت الله سيستاني منتقل كردم.



وي افزود: در اين ديدار مرجعيت شيعه را در جريان كمك هاي سازمان ملل براي موفقيت روند سياسي بويژه تدوين قانون اساسي در موعد مشخص آن و مشاركت همه عراقي ها درآن قراردادم.



به گفته قاضي، آيت الله سيستاني نيز مراتب تقدير خود را از كمك ها و خدمات سازمان ملل به ملت عراق ابراز كرد.



نماينده كوفي عنان كه در ادامه با مقتدي صدر ديدار كرد، در اين باره اظهار داشت : اين اولين ديدار با مقتدي صدر بود كه ازانجام آن خرسند هستيم.



قاضي افزود: در اين ديدار نيز گزارشي از كمك هاي سازمان ملل به ملت عراق بويژه در روند سياسي و تدوين قانون اساسي تقديم مقتدي صدر شد.

مقتدي صدر نيز به خبرنگاران گفت : در اين ديدار مسائل متعددي بررسي شد و ما از ماموريت سازمان ملل و آمدن نماينده اين سازمان به عراق استقبال مي كنيم و آن را يك گام به سوي ثبات ووحدت عراق ارزيابي مي كنيم.



صدر افزود: تا زماني كه سازمان ملل در كنار ملت عراق باشد از اين سازمان حمايت مي كنيم.



وي درباره ديدگاه خود در خصوص مساله فدراليسم گفت : فدراليسم مساله اي است كه ملت عراق درباره آن نظر مي دهند و براي شناخت اين ديدگاه مي توان همه پرسي برگزار كرد.



از مقتدي صدر سوال شد آيا خود را داخل روند سياسي تلقي مي كند يا خارج از آن كه وي پاسخ داد: من داخل روند سياسي هستم نه خارج از آن .



مقتدي صدر كه به مخالفت با حضور نيروهاي چند مليتي در عراق مشهور است توضيح بيشتري در اين زمينه ارائه نكرد.



صدر درباره اقدام خود براي جمع آوري يك ميليون امضاء از شهروندان عراقي كه خواهان خروج نظاميان آمريكايي از عراق باشند، گفت: من براي خروج نظاميان اشغالگر آمريكايي تلاش مي كنم و تصميم گيري در اين زمينه به عهده ملت عراق است.



مقتدي صدر كه اواخر ماه گذشته دست ياري خود را به سوي ابراهيم جعفري نخست وزير عراق دراز كرد، آزادي طرفدارانش را خواستار شده بود.



صدر تاكيد كرده بود كه هيچ توجه و چشمداشتي به پست هاي وزارتي ندارد اما مي خواهد به مبارزه بر ضد بازماندگان رژيم بعث و وهابيون و سلفيون ادامه دهد.



وي گفته بود: اگر دولت مي خواهد دراين مسائل با من همكاري كند بسيار خوب ما حاضريم در غيراين صورت هركس راه خودش را مي رود.