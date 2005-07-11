داستان هاي هوشنگ گلشيري به سوئد مي رود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، بهنام فرهادي ، دانشجوي ايراني مقيم كانادا به تازگي ترجمه اي از داستان هاي كوتاه ايراني را شامل دو مجموعه داستان از هوشنگ گلشيري و احمد محمود را به زبان سوئدي تحويل ناشر سوئدي داده است و انتشارات بين المللي " يونيور بوكس " قرار است اولين مجموعه ازداستان هاي فارسي را كه به هوشنگ گلشيري اختصاص دارد تا پايان سال جاري ميلادي منتشر كند .

فرهادي با اعلام اين مطلب به خبرنگار مهر افزود : ناشر سوئدي طي توافق نامه اي كه امضا كرده است قرار است تا پايان ماه نوامبر اين مجموعه داستان را كه بالغ بر سيصد صفحه است ، منتشر كند .

وي درباره داستان هاي انتخابي در اين مجموعه گفت : در اين كتاب كه عنوان يكي از داستان هاي اين مجموعه را دارد شامل نوزده داستان كوتاه از اين نويسنده است كه به همراه خلاصه اي از داستان بلند " شازده احتجاب " در اين مجموعه منتشر شده است . داستانهاي كوتاه : دست تاريك درست روشن ، معصوم اول ، معصوم دوم ، معصوم سوم ، بره گمشده راعي و برخي از ديگر داستانهاي اين نويسنده در اين مجموعه منتشر شده است .

وي درباره مشكلات ترجمه آثارگلشيري به زبانهاي ديگر گفت : در ترجمه اين اثرمشكلاتي وجود داشت كه برخي از اين مشكلات به زبان ودستور زبان فارسي برمي گردد و برخي ديگر از اين مشكلات به زبان گلشيري مربوط به زبان خاص هوشنگ گلشيري است كه در هنگام ترجمه برخي از داستان ها مشكلاتي داشتم كه با تلاش بسيار رفع شد .

فرهادي درباره سابقه فعاليت هاي خود درعرصه ترجمه گفت : ترجمه اين كتاب اولين كتابي است كه من منتشر مي كنم ولي در برخي از مطبوعات سوئد اقدام به ترجمه داستان هاي كوتاه فارسي از نويسندگان معاصر كرده ام .

وي درباره انتشار داستان هاي ديگر نويسنده ايراني افزود : داستانهاي احمود محمود در دست ويرايش است و قرار است بعد از بررسي نهايي ناشر وبازخواني مجددي كه انجام مي دهم ، اين كتاب را هم منتشر كنم .