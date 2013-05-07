بزرگترین مرکز عرضه محصولات کشاورزی در بوئین زهرا ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناطق معین الدین صبح سه شنبه درحاشیه بازدید از اجرای مراحل ساخت این مرکز اظهارداشت: در راستای سیاست تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف بزرگترین مرکز عرضه محصولات کشاورزی و دامی توسط شرکت تعاونی کشاورزی دامداران بویین زهرا در بخش مرکزی این شهرستان در حال احداث است.



مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به پیشرفت خوب این مرکز افزود: احداث این طرح از اوایل بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و تا نیمه اردیبهشت ماه بیش از80 درصد پیشرفت داشته است.



به گفته وی در حال حاضر برای احداث و اجرای طرح مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی بیش از پنج میلیارد ریال هزینه شده است.



این مسئول یادآورشد: احداث این مرکز موجب ارتقاء و افزایش سطح زندگی مردم بوئین زهرا می شود و در این مرکز علاوه بر محصولات کشاورزی و موادغذایی، سایر کالاها و لوازم خانگی مورد نیاز مصرف کنندگان نیز با قیمت تعاونی عرضه می شود.



وی ادامه داد: این طرح در فضایی بیش از یک هزار متر مربع در حال اجراست.



معین الدین تصریح کرد: امکانات رفاهی و تفریحی در این مرکز پیش بینی شده و در اجرای آن فضای بازی کودکان، فضای سبز و پارکینگ رایگان به منظور گذران اوقاتی مناسب برای بازدیدکنندگان و مصرف کنندگان این شهرستان در نظر گرفته شده است.



مدیر تعاون روستایی استان قزوین هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش واسطه های سود جو، عرضه محصولات سالم و رساندن سود حداکثری به کشاورزان عنوان کرد.



به گفته وی ایجاد و احداث این مراکز در سطح استان علاوه بر اینکه تاثیر بسزایی در افزایش اشتغالزایی جوانان دارد با تمرکز امکانات و برآورده ساختن نیاز مصرف کنندگان از مهاجرت روستاییان به شهر نیز جلوگیری می شود.



به گفته وی تاکنون اعتبار هزینه شده در این مرکز از محل منابع داخلی شرکت تعاونی کشاورزی دامداران بوئین زهرا تامین شده است.



معین الدین در پایان این بازدید گفت: حمایت مسئولان استان و اعطای تسهیلات ارزان قیمت توسط بانکهای عامل نقش مهمی در اجرای سریعتر طرح های رفاهی و خدماتی در شهرستانها خواهد داشت.