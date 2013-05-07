شناسایی سومین ذخیره گاه جهانی درخت سرخدار در گلستان/ رد فرضیه های علمی با کشف پیرمرد گرگانی 

به گزارش خبرنگار مهر، سومین ذخیره گاه جنگلی گونه نادر و در معرض انقراض سرخدار در جهان با کمک یک پیرمرد گرگانی در جنگلهای مرکز گلستان شناسایی شد.

در حالیکه فرضیه های پژوهشگران و جنگل شناسان نشان از نابودی و انقراض گونه سرخدار به دلیل تغییر شدید جوی و بروز خشکسالی در جهان دارد، شناسایی سومین ذخیرگاه جنگلی سرخدار جهان در گلستان سبب شگفتی محققان و کارشناسان شده است.

پیرمرد گرگانی حدود 15 سال در مناطق ییلاقی و صعب العبور جنگلی منطقه بصورت خودجوش و به صرف علاقه از نهالهای گونه منحصربفرد سرخدار نگهداری و مراقبت می کند و با تلاش وی به تازگی دو منطقه ذخیره گاهی به وسعت 50 هکتار شناسایی شده است.

در این ذخیرگاه نهالهای گونه سرخدار از یکساله تا 15 ساله وجود دارد که سرعت تکثیر آن موجب شگفتی جنگلبانان و کاوشگران شده است.

جدای از این منطقه ذخیره گاهی تازه کشف شده، دو ذخیرگاه جنگلی دیگر هر یک به وسعت 200 هکتار در منطقه پونه آرام و افراتخته علی آبادکتول وجود دارد که تنها ذخیرگاههای سرخدار در جهان به شمار می روند.

سرخدار متعلق به خانواده Taxaceae بوده كه جزو بازماندگان هميشه سبز بدون مجاري رزين است، اين گونه در اكثر كشورهاي اروپاي معتدله تا عرض ۶۳ درجه در شمال و تا استوني و روسيه سفيد در شرق ، غرب آسيا جنگلهاي قفقاز و هيركاني و شمال آفريقا گسترش يافته است.

سرخدار در جنگلهاي شمال ايران در ارتفاعات، نسبتاً زياد ديده مي شود كه غالبا به صورت پراكنده است ولي در بعضي نقاط از جمله جنگلهاي قسمت ييلاقي نهارخوران، افراتخته و سياه رودبار دره زرين گل علي آباد كتول به صورت انبوه و تقريبا خالص ديده مي شود.

مطالعات فسیل شناسی نشان می دهد که قدمت گونه سرخدار به 190 میلیون سال باز می گردد و جنبه ضد سرطانی نیز دارد و در دوران چهارم زمین شناسی حدود 13 هزار سال پیش، آخرین یخبندن کره زمین، گونه های سرخدار نیکمره شمالی را نابود کرد ولی رطوبت دریای خزر مانع از سرایت یخبندان به جنگل های هیرکانی شد.

تغییرات جوی تهدیدی برای سرخدار

تغییرات شرایط جوی و روند بروز خشکسالی تهدیدی برای درختان سرخدار که نیازمند رطوبت هستند به شمار می رود و در استان گلستان برای صیانت و حفظ از درختان سرخدار، طرح ثبت ملی و تشکیل مرکز ملی سرخدار مصوب شده است.

حمید سلامتی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر با اشاره به کشف ذخیرگاه جدید درختان سرخدار در جنگل های گرگان با کمک یک پیرمرد گفت: علیرغم اینکه فشار برای قطع این گونه زیاد است، منطقه ای در گرگان شناسایی شد و به عنوان ذخیرگاه طرحش در حال تهیه و سازمان نیز درصد است آن را به عنوان سومین ذخیرگاه جنگلی گونه منحصربفرد سرخدار مصوب شود.

کشف ذخیرگاه سرخدار با کمک پیرمرد گرگانی

وی اظهار داشت: کشف این منطقه ذخیره گاهی در دل جنگل های گرگان برای ما تعجب آور بود و با توجه به اینکه پایه های اصلی سرخدار در منطقه مورد نظر، 50 سال پیش قطع شده بود، چه بستر مناسبی پیش آمد که در این منطقه مورد نظر زادآوری نهال یکساله تا 15 ساله را داریم.

وی گفت: این منطقه در دو حوزه 25 هکتاری شناسایی شد و برای ما نیز جالب بود که چه شرایط آب و هوایی پیش آمده که زادآوری را بصورت انبوه داشته ایم، با توجه به اینگه گونه سرخدار کند رشد است.

سلامتی گفت: رویشگاه سرخدار گرگان در سطح 50 هکتار است و اینکه یک لکه 50 هکتاری به ذخیرگاه قبلی اضافه کنیم مسرت بخش و جالب است و امیدواریم با پیگیری که سازمان دارد آن را حفظ کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان یادآورشد: با توجه به اینکه سرخدار در درمان سرطان تاثیر زیادی دارد اکنون حساسیت بسیار شدید روی آن وجود دارد و در هیچ جای جهان، رویشگاهی به وسعت ذخیرگاههای سرخدار در گلستان نداریم.

وی با اشاره به تغییرات شرایط آب و هوایی گفت: شرایط موجود آب و هوایی و گرمترشدن و خشکسالی ها، برای رشد گونه سرخدار مناسب نیست و با این حال تدابیر ویژه ای برای حفاظت و مراقبت از ذخیرگاه جدید کشف شده را اتخاذ کردیم.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان با بیان اینکه، گونه سرخدار یکی از گونه های نادر، ذخیره گاهی و ممنوع القطع است، گفت: این گونه بر اساس قوانین منابع طبیعی در سال 70 ممنوع القطع تشخیص داده شد و برای حفظ آن به شرایط ویژه نیاز داریم.

وجود 400 هکتار ذخیرگاه جنگلی سرخدار در علی آبادکتول

سلامتی گفت: در شهرستان علی آبادکتول در دو حوزه افراتخته و پونه آرام حدود 400 هکتار ذخیرگاه سرخدار وجود دارد و سطح پوشش این گونه در این ذخیرگاه بیش از 80 درصد نیز است که در هیچ جا در ایران به این انبوهی نداریم و به همین دلیل، در ایران جایی به عنوان ذخیرگاه مصوب شده نیست و تنها در گلستان دو نقطه بعنوان ذخیرگاه وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان در زمینه ایجاد مرکز ملی سرخدار نیز گفت: با توجه به اهمیتی که سرخدار دارد در سال 90 با هماهنگی مرکز تحقیقات، جهاد دانشگاهی و دانشگاه منابع طبیعی طرحی تهیه و مصوب شده تا توجه بیشتری صورت گیرد.

ایجاد مرکز ملی سرخدار در گلستان

وی افزود:با هماهنگی مرکز تحقیقات سند ملی سرخدار با همکاری جهاد دانشگاهی تهیه شد و در جلسات حوزه استانداری، معاونت برنامه ریزی و جلسه شورای برنامه ریزی استان نیز سند ملی سرخدار مصوب و قرار شد جهاد دانشگاهی این طرح را در چند فاز اجرا کند.

سلامتی گفت: هدف از سند ملی سرخدار این است که مطالعه کاملتری از وضعیت توده های سرخدار صورت گیرد و ژنتیکهای مختلف سرخدار را شناسایی کنیم، تولید نهال از طریق قلمه، بذر و کشت بافت نیز از دیگر طرحهاست.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: در مرحله ایجاد باغ نیز در سند پیش بینی شد و با توجه به اینکه این گونه در درمان سرطان نیز کاربرد دارد قرار شد در این بخش نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

وی افزود: همچنین برنامه های حفاظتی بیشتری در ذخیرگاه ها طراحی شده است تا این گونه منحصر بفرد حفظ شود.

رویشگاههای سرخدار در تهدید ویلاسازی

به گزارش مهر، هر چند گلستان دارای منحصربفردترین ذخیرگاههای سرخدار در جهان به شمار می رود ولی مناطق سرخدار افراتخته در زمره يكي از رويشگاه هاي منحصر به فرد ايران و حتي جهان در معرض خطر ویلا سازی قرار گرفته است.

هرچند كه اين رويشگاه همانند ديگر مناطق جنگلهاي شمال ايران از عوامل تخريب مصون نبوده است ولي شرايط توپوگرافي بسيار ناهموار دامنه هاي متعدد و پر شيب منطقه سبب شده تا بخشهايي از رويشگاه همواره به صورت نمونه هاي بكر و دست نخورده طبيعي باقي بمانند.