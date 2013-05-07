52 درصد ماهی های پرورشی و گرم آبی گیلان در رشت تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی صبح سه شنبه در کارگروه کشاورزی شهرستان افزود: توسعه فعالیت های شیلاتی نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد.

وی همچنین با بیان اینکه رشت 75 هزار و 328 هکتار اراضی کشاورزی دارد، اظهارداشت: از این میزان 64 هزار هکتار مزارع شالیزاری است.

فرماندار گفت: رشت بزرگترین شهرستان تولید کننده برنج کشور است و 30 درصد اراضی کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه سالانه 27 هزار تن گوشت مرغ در این شهرستان تولید می شود، افزود: رشت موقعیت های خوبی برای پرورش انواع محصولات گیاهی را دارد بنابراین باید از این فرصت های بصورت اصولی بهره گیری شود.

عظمتی تصریح کرد: در حال حاضر 76 درصد جمعیت شهرستان رشت شهری و 24 درصد روستایی است و در مجموع 38 درصد جمعیت استان را دارد.

وی یادآورشد: رشت متراکم ترین شهر بعد از تهران است و همینطور پرجمعیت ترین شهر شمال کشور است.