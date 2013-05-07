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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

عظمتی بیان کرد:

52 درصد ماهی های پرورشی و گرم آبی گیلان در رشت تولید می شود

52 درصد ماهی های پرورشی و گرم آبی گیلان در رشت تولید می شود

رشت – خبرگزاری مهر: فرماندار رشت گفت: در حال حاضر 52 درصد ماهی های پرورشی و گرم آبی استان گیلان در این شهرستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی صبح سه شنبه در کارگروه کشاورزی شهرستان افزود: توسعه فعالیت های شیلاتی نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد.

وی همچنین با بیان اینکه رشت 75 هزار و 328 هکتار اراضی کشاورزی دارد، اظهارداشت: از این میزان  64 هزار هکتار مزارع شالیزاری است.

فرماندار گفت: رشت بزرگترین شهرستان تولید کننده برنج  کشور است و 30 درصد اراضی کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه سالانه 27 هزار تن گوشت مرغ  در این شهرستان تولید می شود، افزود: رشت موقعیت های خوبی برای پرورش انواع محصولات گیاهی را دارد بنابراین باید از این فرصت های بصورت اصولی بهره گیری شود.

عظمتی تصریح کرد: در حال حاضر  76 درصد جمعیت  شهرستان رشت شهری و  24 درصد  روستایی است و در مجموع  38 درصد جمعیت استان را دارد.

وی یادآورشد: رشت متراکم ترین شهر بعد از تهران است و همینطور پرجمعیت ترین شهر شمال کشور است.

کد مطلب 2048988

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