1350 دانش آموز همدانی در جوار امامزاده عبدالله همدان جامه تکلیف می پوشند

حجت الاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشن تکلیف دانش آموزان امری پرشور و معنوی است که شایسته برگزاری مراسمی مهم است چرا که این جشن باید در ذهن دانش آموزان با خاطره خوب ماندگار شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: موارد و مباحثی که در روز جشن تکلیف برای دانش آموزان بیان می شود در عین معنویت و دیانت باید از جذابیت و نشاط خاصی برخوردار باشد تا مخاطب را به خود جذب کند.

وی بیان داشت: در راستای تحقق این مهم و با توجه به اینکه معنویت فضای برگزاری مراسم جشن تکلیف نیز امری شایان توجه در برگزاری این مراسم معنوی است، امسال برای نخستین بار در استان همدان آستان امامزاده عبدالله(ع) همدان میزبان چنین جشنی است.

صالحی افزود: در قالب این طرح که در پنج مرحله در اردیبهشت ماه انجام می شود یک هزار و 350 دانش آموز با هماهنگی که با مدارس نواحی یک و 2 همدان به عمل آمده میهمان جشن امامزاده عبدالله(ع) در مراسم تکلیف خود، می شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان اظهار داشت: تاکنون 850 نفر دانش آموز در این مراسم مکلف شده و در مراسم نهایی که 22 اردیبهشت ماه برگزار می شود نیز 500 دانش آموز دیگر تکلیف می شوند.

وی در پایان سخنانش گفت: در این مراسم که با حضور مداحان و سخنرانی افراد مطرح استانی برگزار می شود از گروه سرود ناشنوایان نیز استفاده و هدایایی نیز از قبیل سجاده، چادر، بسته های فرهنگی و گل به دانش آموزان اهدا می شود.