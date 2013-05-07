اقیانوس قطب شمال اسیدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان برنامه نظارت و ارزیابی قطب شمال (AMAP )، گسترش تغییرات در شیمی اقیانوسی این منطقه از زمین را بررسی کردند.

آنها می گویند حتی اگر همین الان انتشار دی اکسید کربن متوقف شود ده ها هزار سال طول می کشد تا شیمی اقیانوس قطب شمال به سطح پیش از انقلاب صنعتی بازگردد.

در این گزارش آمده است بسیاری از موجودات از جمله ماهی هایی که از نظر اقتصادی با ارزش تلقی می شوند می توانند تحت تاثیر این اسیدی شدن قرار گیرند.

این دانشمندان تغییرات عمده ای را در اکو سیستم دریایی پیش بینی می کنند اما می گویند از اینکه این تغییرات چگونه خواهد بود مطمئن نیستند.

دی اکسید کربن موجب افزایش دمای زمین شده است اما از سوی دیگر با جذب شدن در آب دریا، دریاهای قلیایی زمین را اسیدی تر کرده است.

منطقه قطب جنوب شامل یک اقیانوس وسیع پوشیده از یخ است که درست در وسط جغرافیایی قطب شمال قرار گرفته است.

این دانشمندان کاهش حدود 0.02 را در میزان اسیدیته – بازی (ph) آب دریا در هر دهه از اواخر دهه 1960 تا کنون در ایسلند و دریاهای بارنت نظارت کرده اند.

محققان تخمین می زنند میانگین اسیدشدگی آبهای سطحی اقیانوسی در سراسر جهان اکنون 30 درصد بالاتر از میزان پیش از انقلاب صنعتی است.