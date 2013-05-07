به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که دوشنبه شب به مناسبت هفته معلم برگزارشد از 426دانش آموز نخبه مقاطع مختلف تحصیلی مدارس گچساران تجلیل به عمل آمد.

رئیس آموزش و پرورش گچساران در این مراسم با گرامیداشت هفته معلم، سال تحصیلی جاری را سالی پر از موفقیت برای معلمان و دانش آموزان گچسارانی عنوان کرد و افزود: رشد چشمگیر دانش آموزان گچساران در مسابقات مختلف علمی و فرهنگی از نقاط برجسته سال تحصیلی 92-91 بوده است.

یدالله مرادی افزود: این دانش آموزان در رشته های چهارگانه ابتدایی، دهگانه راهنمایی و متوسطه و همچنین المپیادهای علمی ، نانو و روباتیک حائز عناوین برتر شده اند.

مرادی بیان داشت: هدف از برگزاری این مراسم در هفته معلم تشویق و پاسداشت زحمات معلمین این دانش آموزان به دلیل زحمات بی دریغ آنها بوده است.

وی با بیان اینکه این مراسم در دو نوبت برای دانش آموزان دختر و پسر مقاطع تحصیلی مختلف برگزار شده است، عنوان کرد: این موفقیت ها می تواند بهترین هدیه دانش آموزان برای معلمین خود در هفته گرامیداشت مقام معلم باشد.

وی همچنین با اشاره به رشد چشمگیر دانش آموزان گچسارانی در مسابقات قرآنی استان کهگیلویه وبویراحمد از میزبانی گچساران در دور بعدی مسابقات قرآنی استان خبرداد.

در ادامه این مراسم از 53دانش‌آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی و در رشته‌های چهارگانه حفظ، قرائت، احکام و اذان، 102 دانش‌آموز برگزیده مسابقات استانی دهگانه قرآن و عترت در مقاطع راهنمایی و متوسطه دخترانه و پسرانه و 270دانش‌آموز نخبه مسابقات هنری در رشته‌های سرود، تئاتر، خوشنویسی،داستان‌نویسی، مطالعه، تفحص، شعر و طراحی نیز تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیزآموزش و پرورش گچساران در آغاز هفته معلم از 35 معلم برتر شهرستان گچساران که در زمینه های مختلف علمی ،آموزشی، پژوهشی دارای مقام های استانی و کشوری بودند در مراسمی تحت عنوان "معلم سپاس" تجلیل کرده بود.