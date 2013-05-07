  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۲۶

مجلس آراء مطرح کرد:

70 درصد افراد تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند

70 درصد افراد تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان از رشد هشت درصدی خانوارهای تحت پوشش در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ خبر داد و گفت: ۷۰ درصد افراد تحت پوشش، شامل زنان سرپرست خانوار است.

مهدی مجلس‌ آراء در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۹ هزار و ۴۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان هستند، تعداد جمعیتی  آنها را ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرد.

وی همچنین از رشد هشت درصدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با بیان اینکه ۷۰ درصد افراد تحت پوشش، شامل زنان سرپرست خانوار می‌شود، تصریح کرد: تعداد این افراد قریب ۵۹ هزار خانوار را در بر می‌گیرد.

مجلس‌آرا با بیان اینکه در سال گذشته و بر اساس آخرین آمار، ۱۹ هزار خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند، گفت: از مجموع بیمه شدگان، ۱۴ هزار و ۵۰۰ خانوار، شامل زنان سرپرست خانوار است.

وی میزان حق بیمه اختصاص داده شده به بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال گذشته را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حق بیمه افراد تا خرداد ماه سال ۹۲ پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان از اشتغالزایی برای ۱۸ هزار و ۴۱۸ خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از مجموع این تعداد، ۱۲ هزار و ۲۷۴ مورد مربوط به زنان سرپرست خانوار است.

کد مطلب 2049023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها