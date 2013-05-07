70 درصد افراد تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند

مهدی مجلس‌ آراء در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۹ هزار و ۴۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان هستند، تعداد جمعیتی آنها را ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرد.

وی همچنین از رشد هشت درصدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با بیان اینکه ۷۰ درصد افراد تحت پوشش، شامل زنان سرپرست خانوار می‌شود، تصریح کرد: تعداد این افراد قریب ۵۹ هزار خانوار را در بر می‌گیرد.

مجلس‌آرا با بیان اینکه در سال گذشته و بر اساس آخرین آمار، ۱۹ هزار خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند، گفت: از مجموع بیمه شدگان، ۱۴ هزار و ۵۰۰ خانوار، شامل زنان سرپرست خانوار است.

وی میزان حق بیمه اختصاص داده شده به بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال گذشته را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حق بیمه افراد تا خرداد ماه سال ۹۲ پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان از اشتغالزایی برای ۱۸ هزار و ۴۱۸ خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از مجموع این تعداد، ۱۲ هزار و ۲۷۴ مورد مربوط به زنان سرپرست خانوار است.