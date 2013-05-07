250 هزارنهال پسته در خاش توزیع شد/ تولید 3500 تن پسته در خاش

امان الله طوقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این تعداد نهال گلدانی پسته توسط ۲ واحد گلخانه ای فعال در این شهرستان تولید شده است.

وی افزود: با توزیع این تعداد نهال که به صورت یارانه ای بین باغداران و پسته کاران توزیع شده است سطح کاشت این محصول ۲۵۰ هکتار نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر4 هزار و 850 هکتار از اراضی این شهرستان به کاشت پسته اختصاص دارد افزود: 3 هزار و 400 هکتار از این سطح زیر کشت بارور و ۱۴۵۰یک هزار و 450 هکتار غیربارور است.

وی عملکرد تولید پسته در هر هکتار را۸۰۰ تا یک هزار و 200 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: برداشت پسته از اواخر شهریور ماه در این شهرستان آغاز می شود که پیش بینی می شود امسال بیش از 3 هزار و 500 تن پسته خشک در این شهرستان برداشت شود.

وی ارقام پسته کاشت شده در این شهرستان را از نوع «کله قوچی»، «اکبری»، «احمدآقائی» و «اوحدی» نام برد و گفت: شهرستان خاش از نظر کمی و کیفی رتبه نخست تولید پسته در استان را دارد.

طوقی اظهار داشت: با توجه به فعالیت دو کارگاه مکانیزه ضبط پسته درمنطقه تمامی مراحل فراوری این محصول صادراتی از مرحله پوست کندن تا درجه بندی در این شهرستان انجام می شود.

وی بازار مصرف این محصول را داخل استان و سایر استان های همجوار از جمله استان کرمان عنوان کرد.