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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۳۷

منتظری بیان کرد:

سالانه 3 میلیون متر مربع کاشی در شهر صنعتی رشت تولید می شود

سالانه 3 میلیون متر مربع کاشی در شهر صنعتی رشت تولید می شود

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه سالانه 3 میلیون متر مربع کاشی در شهر صنعتی رشت تولید می شود، گفت: کارخانه های کاشی و سرامیک رشت که یکی از بزرگترین و مجهزترین کارخانه های سرامیک کشور است در حاشیه دریای خزر نظیر ندارد.

علی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ایران با داشتن 120 کارخانه چهارمین تولید کننده کاشی و سرامیک در دنیاست، افزود: کشورهای برتر تولید کاشی و سرامیک دنیا شامل چین، برزیل، هلند و ایران است.

وی اظهارداشت: کارخانه کاشی و سرامیکی که در شهر صنعتی رشت فعال است سالانه سه میلیون متر مربع کاشی تولید می کند که 80 درصد کاشی های درجه یک و دو است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان به طرح توسعه کارخانه کاشی خزر با ظرفیت 4.5 میلیون متر مربع در سال اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح ظرفیت تولید کارخانه به 7.5 میلیون متر مربع در سال، افزایش اشتغال 700 نفر و صادرات نیز  دو تا سه برابر رشد می یابد.

وی ادامه داد: پارسال از 500 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک کشور  90 میلیون متر از این کارخانه با ارزش  اقتصادی 500 میلیون دلار به دنیا صادر شده است.

منتظری با تصریح اینکه صادرات انواع کاشی از رشت بیشتر به عراق، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و غنا صورت می گیرد، یادآورشد: دلیل افزایش محصولات صنعتی به ویژه کاشی و سرامیک به کشورهای همسایه سابقه تاریخی، نزدیکی فرهنگ ها و غیره است.

کد مطلب 2049033

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