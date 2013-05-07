لزوم تبیین ویژگیهای حضرت زهرا در بین بانوان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعيد عليپور شامگاه دوشنبه در همايش فاطمه (س) و فرهنگ ولايي که با حضور اساتيد و مسئولان موسسات قرآني، فعالان فرهنگي و مداحان اهل البيت (ع) برگزار شد، اظهار کرد: حمايت مردم ايرن از ولايت مطلقه فقيه نشات گرفته از رفتار فاطمه زهرا (س) است و بايد درس ولايتمداري را از وی فرا بگيريم.



وی با تبريک ولادت معمار کبير انقلاب اسلامي بيان کرد: افتخار ما اين است که زير پرچم مقدس لااله الا الله و محمد رسول الله (ص) نفس مي کشيم و در راه ترويج اسلام و قرآن گام مؤثري بر مي داريم.



وي افزود: کساني که در اين عرصه فعاليت مي کنند در حقيقت فريضه مقدس امر به معروف و نهي از منکر را درجامعه نشر مي دهند.



حجت الاسلام سعيد عليپور تصريح کرد: شناساندن شخصيت فاطمه زهرا (س) به مردم دنيا، در حقيقت دفاع از حريم ولايت است زیرا گفتار و رفتار وی برگرفته از قرآن و سنت پیامبر(ص) است و تبيين و پردازش سيره عملي صديقه اطهر (س) باعث نشر فريضه مقدس امر به معروف و نهي از منکر درجامعه است.



حجت‌الاسلام‌ سعيد عليپور در ادامه بر ضرورت تبيين ويژگي هاي حضرت زهراي مرضيه (س) در جامعه اسلامي تاکيد کرد.



شعرخواني توسط عزت ميرزاوند از شعراي مذهبي انديمشک، مولودي خواني توسط علي مهرآور پيرغلام اهل البيت (ع) و اجراي تواشيح از ديگر برنامه هاي اين همايش بود.







