قیمت غذا در دانشگاههای غیردولتی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آهون منش - رئیس اتحادیه دانشگاههای غیردولتی با ارسال نامه ای به رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به مواردی در خصوص مشکلات غذایی دانشگاههای غیردولتی اشاره کرد؛ متن کامل این نامه در ادامه آمده است.

" برادر گرامی جناب آقای مهندس مرادیان

رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان

سلام علیکم

با کمال احترام، همانگونه که مستحضرید بر اساس آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزي، میانگین تورم سالیانه از مرز 30 درصد هم عبور نموده است. اما بیشترین فشار ناشی از افزایش این تورم، مربوط به مواد غذایی " مخصوصاً گوشت بیشتر از 80 درصد (سفید و قرمز)، سبزیجات (بیشتر از 200 تا 300 درصد) حبوبات (بیشتر از 100 درصد) و خدمات (بیشتر از 80 درصد) " است که تمام آنها در تهیه غذای دانشجویی نقش مستقیم و مهمی را بر عهده دارند.

از طرفی بر اساس اطلاعات واصله از دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی غیر انتفاعی سراسر کشور، اغلب آنان حداقل یک یا دو نوبت به درخواست پیمانکاران در مبلغ دستمزد پخت غذا مجبور به تجدید نظر و پرداخت هاي مضاعفی علاوه بر قراردادهاي اولیه (و بدون افزایش قیمت ژتون غذاي دانشجوئی) داشته و زیانهاي فراوانی را تحمل نموده اند.

با توجه به پیش بینی حذف یارانه هاي مواد غذایی در قانون بودجه سال 1392 یا عدم توزیع آن توسط صندوق رفاه دانشجویان و ابهام در چگونگی پرداخت آن به دانشگاهها و موسسه هاي غیرانتفاعی (به عنوان بخش خصوصی) و تداوم توزیع غذا با قیمتهاي سال گذشته (تا پایان ترم جاري) و توجه به افزایش روز افزون قیمت مواد غذایی، نگرانی هاي فراوان و جدیدي را بر نگرانی هاي قبلی دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی غیرانتفاعی افزوده است.

علیهذا از آن جناب درخواست می گردد، ضمن اطلاع رسانی شفاف و روشن براي برطرف نمودن ابهام ها و نیز صدور مجوز لازم براي افزایش قیمت ژتون غذایی، همراه با افزایش قابل توجه مبالغ یارانه غذایی، اقدام عاجلی مبذول فرمائید."

به گزارش مهر، سال گذشته نیز آهون منش با ارسال نامه ای به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به مهمترین مشکلات غذایی موسسات و دانشگاههای غیردولتی اشاره کرد.

دانشگاههای غیردولتی هر ساله از دریافت یارانه غذا محروم هستند.