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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

مشکینی:

مشارکت مردم در امر مدرسه سازی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است

مشارکت مردم در امر مدرسه سازی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: مشارکت مردم در امر مدرسه سازی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی عصر دوشنبه در تجلیل خیرین مدرسه ساز در استانداری اظهار داشت: مشارکت مردم در توسعه کشور و امر مدرسه سازی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: مشارکت در ساخت مدارس یکی ازع واملی است که باعث می شود سرانه ی فضاهای آموزشی در استان افزایش پیدا کند.

وی به شخصبت معنوی خیرین و جایگاه والای آنها درقرآن کریم اشاره کرد و عنوان کرد: شخصیت خیرین با اعتبار والای معنوی الگویی برای تمامی افراد جامعه است.

عباس زاده مشکینی بابیان اینکه هیچ سرمایه ای بالاتر از علم ود انش نیست، افزود: مدرسه مهمترین مکانی است که دانش، معرفت و اصول انسانی و اسلامی در آن آموخته می شود و بهترین سرمایه گذاری است.

کد مطلب 2049048

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