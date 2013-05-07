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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۵۸

صلاحی:

هیچ کشوری همانند ایرانی پشتوانه مردمی ندارد

هیچ کشوری همانند ایرانی پشتوانه مردمی ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: هیچ کشوری در جهان مانند جمهوری اسلامی دارای پشتوانه مردمی نیست و این امر نشان دهنده اعتماد مردم به نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی دوشنبه شب در دیدار با اساتید بسیجی استان گلستان گفت: در نظام جمهوری اسلامی دولت بازوی اجرایی رهبری است.

وی اظهار داشت: هشت سال جنگ تحمیلی برای ما نه تنها تهدید نبود بلکه فرصت های فراوانی برای مردم و نظام ایجاد کرد.
 
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: کشور ما دارای ظرفیت بالایی است و همین امر مسئولیت ما را سنگین تر می کند. 
 
وی با بیان این مطلب تصریح کرد: نقش رهبری معظم انقلاب در عزت مداری ملت و پیشبرد اهداف انقلاب نقشی بی بدیل است و در عرصه بیداری اسلامی نیز معظم له نقش اساسی ایفا می کند.
 
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: امید است ظرفیت گسترده ای که در عرصه بیداری اسلامی در سطح منطقه ایجاد شده توسط دولت نیز مورد توجه قرار گرفته شود و با دیپلماسی فعال از این ظرفیت به عنوان فرصتی تاریخی در آزادسازی ملت ها بهره برداری گردد. 
کد مطلب 2049050

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