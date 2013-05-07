هیچ کشوری همانند ایرانی پشتوانه مردمی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی دوشنبه شب در دیدار با اساتید بسیجی استان گلستان گفت: در نظام جمهوری اسلامی دولت بازوی اجرایی رهبری است.

وی اظهار داشت: هشت سال جنگ تحمیلی برای ما نه تنها تهدید نبود بلکه فرصت های فراوانی برای مردم و نظام ایجاد کرد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: کشور ما دارای ظرفیت بالایی است و همین امر مسئولیت ما را سنگین تر می کند.

وی با بیان این مطلب تصریح کرد: نقش رهبری معظم انقلاب در عزت مداری ملت و پیشبرد اهداف انقلاب نقشی بی بدیل است و در عرصه بیداری اسلامی نیز معظم له نقش اساسی ایفا می کند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: امید است ظرفیت گسترده ای که در عرصه بیداری اسلامی در سطح منطقه ایجاد شده توسط دولت نیز مورد توجه قرار گرفته شود و با دیپلماسی فعال از این ظرفیت به عنوان فرصتی تاریخی در آزادسازی ملت ها بهره برداری گردد.