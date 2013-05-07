نجات کارگر گرفتار در چاه پس از 240 دقیقه

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح این حادثه، گفت: ساعت 14:24 دیروز حادثه ریزش چاه در خیابان 17 شهریور خیابان ناظمی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. با توجه به حساسیت موضوع آتش نشانان دو ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد کارگران در یک زمین به مساحت 300 متر در حال حفر چاه برای ستون گذاری بودند که سست بودن دیواره چاه باعث ریزش آن و گرفتاری کارگری در عمق 5 متری شد.

ملکی خاطر نشان کرد: آتش نشانان بلافاصله عملیات آواربرداری را آغاز کرده و در ابتدا به ایمن سازی محل پرداختند. دیواره های چاه سست بود و هر لحظه احتمال ریزش آن وجود داشت پس از 4 ساعت تلاش، کارگر 27 ساله سالم از زیر خروارها خاک نجات پیدا کرد.

وی خاطر نشان کرد: با پایان عملیات و نجات معجزه آسای کارگر جوان آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.