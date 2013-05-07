به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رمضاني در نخستين نشست مشترك روسا، نايب رئيسان و دبيران هيئت‌هاي ورزشي با اعضاي ستادي اداره كل ورزش و جوانان استان قم كه شامگاه دوشنبه در مجتمع شهيد كلهري قم برگزار شد، تصريح كرد: از ويژه‌گي‌هاي ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان اين است كه در وزارت ورزش و جوانان و اداره كل استان‌ها معاونتي تحت عنوان فرهنگي و جوانان و اداره كلي با عنوان فرهنگي و امور تربيتي تشكيل شده كه مي‌تواند بخش اعظمي از نيازهاي جوانان و ورزش را تامين كند.

وي ادامه داد: مهمترين ماموريت ما در حوزه ورزش، تكيه بر برنامه‌هاي فرهنگي اعم از احترام به داور، حريف و قوانين توسط ورزشكاران، مربيان، مديران و سرپرستان تيم‌هاي ورزشي است براي اينكه اخلاق در ورزش همواره سرلوحه كار قرار بگيرد.

معاون فرهنگي و جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم افزود: در سال گذشته برنامه‌هاي فرهنگي مختلفي در سطح استان برگزار كرديم كه شاخص‌ترين آنها اعزام 320 جوان و ورزشكار قمي به مناطق عملياتي جنوب در قالب كاروان‌هاي راهيان نور بود و در نظر داريم كارواني را نيز راهي مناطق جنگي غرب كشور كنيم كه اميدوارم اين قبيل برنامه‌ها از اين به بعد با استقبال خوب هيئت‌هاي ورزشي همراه شود.

وي ابراز كرد: در حال حاضر سمن‌هاي مختلفي كه همان سازمان‌هاي مردم نهاد هستند با نظارت معاونت فرهنگي و جوانان فعاليت مي‌‌كنند، خوشبختانه دولت ظرفيتي ايجاد كرده براي اينكه سمن‌ها بتوانند بخش زيادي از نيازهاي جوانان را تامين كنند.

رمضاني بيان داشت: در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نزديك به 130 عنوان برنامه به صورت مشترك توسط اين معاونت و سمن‌ها برگزار شد كه توانستيم حدود 700 ميليون ريال نيز از برنامه‌هاي اجرا شده حمايت مالي داشته باشيم.

وي اضافه كرد: بهترين و شاخص‌ترين موفقيت‌هاي جوانان ما در جشنواره حضرت علي اكبر (ع) به دست آمد، جشنواره‌اي كه هر يك سال يك بار برگزار مي‌شود و در زمينه‌هاي مختلف جوان‌هاي برتر را معرفي مي‌كند كه بالاتر و فراتر از انتظار ما از بين 10 جوان برتر كشور، چهار نفر از قم در بين برترين‌ برترين‌ها بودند و توسط رئيس جمهور نيز تجليل شدند.

معاون فرهنگي و جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم افزود: جشنواره اتفاق نيز ديگر ميدان درخشش جوانان قمي در سال قبل بود كه در آن تشكل‌ها، هيئت‌هاي مذهبي، كانون‌هاي مساجد و ... حضور داشتند و در بين پنج تشكل برتر سال 1391 شاهد حضور دو تشكل برتر از استان قم بوديم و قم تنها استاني بود كه توانست دو عنوان برتر را به خود اختصاص بدهد.

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