مرکز حمایت از سرمایه گذاری در خراسان رضوی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید منوچهری دوشنبه شب در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست مشترک بین تجار و تولید کنندگان و صادرکنندگان استان و جمعی از تجار و تولید کنندگان ازمیر ترکیه با عنوان "انجمن همکاری منطقه اژه و ایران" اظهار کرد: شروع ارتباطات بین دو کشور ایران و ترکیه به هزاران سال قبل باز می گردد.

مشاور صنعتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: وقتی آمار صادرات ایران به کشور ترکیه را مطالعه می کنیم، می بینیم صادرات ایران به ترکیه در سال 2012 یک میلیارد دلار بوده است که این آمار نسبت به سال 2011 دو برابر رشد داشته است.

منوچهری با اشاره به حجم واردات از ترکیه در سال گذشته بیان کرد: واردات از ترکیه در سال گذشته سه میلیارد و 770 هزار دلار بوده است که نسبت به سال 2011 میلادی 23 درصد رشد را نشان می دهد.

وی افزود: آمارها نشان می دهد تجار و تولید کنندگان و وارد کنندگان در ایران و ترکیه توجهشان به مبادلات تجاری افزایش پیدا کرده است.

مشاور صنعتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های بالای موجود در خراسان رضوی بيان کرد: در خراسان رضوی دو واحد تولید خودردو داریم و تعداد زیادی قطعه ساز که در مجموع 30 درصد ساخت قطعات برای خودرو سازان کشور در خراسان رضوی انجام می شود.

منوچهري افزود: در بخش صنایع غذایی 10 کارخانه تولید شکر از چقندر قند در استان وجود دارد که از این نظر در کشور دارای رتبه اول هستیم.

وي با تاکید بر توانمندی خراسان رضوی در بخش معدن اظهار کرد: 2.9میلیارد تن ذخیره انواع مواد معدنی در استان داریم که شامل 44 نوع ماده معدنی می شود.

مشاور صنعتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره بر توانمندی های استان در زمینه توليدات کشاورزی این استان را در بسیاری از توليدات کشاورزی همچون چقندر قند در کشور پیشتاز دانسته و این استان را جزء برترین استان ها در تولید اقلامی همچون پسته و انار دانست و تصریح کرد: 70 درصد زعفران دنیا نیز در خراسان رضوی تولید می شود که از لحاظ مرغوبیت نیز بی نظیر است.

منوچهري با تاکید بر دیگر مزایا و زیر ساخت های این استان به منظور جذب سرمایه بيان كرد: وجود راه آهن و فرودگاه بین المللی مشهد از دیگر مزایای این شهر محسوب می شود ضمن اینکه راه های ارتباطی که با کشور ترکمنستان و افغانستان دارد نیز دارای وضعیت مطلوبی است.

وی با اشاره به منطقه آزاد تجاری و پالایشگاه گاز خانگیران و سرخس از آنها به عنوان دیگر مزایای این استان به منظور سرمایه گذاری و مکانی برای جذب سرمایه نام برد.

مشاور صنعتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: خراسان رضوی بخاطر مجاورت با کشورهای سی دی اس مزیت خوبی برای کشورهایی که می خواهند کالاهایشان را صادر کنند به حساب می آید.

منوچهري افزود: ما به عنوان فعالان بخش بازرگانی و صنعت و معدن توانسته ایم در اتاق بازرگانی استان یک مرکز حمایت از سرمایه گذاری ایجاد کنیم.