سفر رهبری به کردستان آغاز توسعه اقتصادی و صنعتی استان بود/ لزوم جذب سرمایه گذاري بيشتر توسط دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان این سفر را منشا خیر و برکات فراوانی برای این استان دانست و اظهار داشت: این سفر در دو بعد مادی و معنوی موجب ایجاد تحول وسیعی در سطح استان شد.

وی هر کدام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب را منشا خیر و نقطه عطفی برای کردستان دانست و افزود: محورهای سفر رهبر معظم انقلاب باید بیشتر بررسی و بر روی آن کار شود.

نماينده ولی فقیه در كردستان ادامه داد: يكي از مهمترين و اثرگذارترين دستاوردهاي سفر رهبري زدوده شدن ذهنيت هاي نامناسب نسبت به كردستان به عنوان دغدغه اصلي مردم و مسئولان استان بود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: هنوز هم بركات سفر رهبر انقلاب و معنويت ايشان در استان احساس مي شود و در ابعاد مختلف شاهد تحولات مهمي در حوزه هاي مختلف هستيم.

وی با اشاره به مطرح کردن فرهنگی بودن کردستان توسط رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: معظم له بحث هماهنگی طبیعت زیبای کردستان با فرهنگی بودن مردم را به زیبایی بیان فرمودند که باید بر روی این محور نیز بیشتر کار شود.

نماينده ولی فقیه در كردستان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب به اینکه کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش است، منشاء این تعبیر معظم له برای استان را ناشی از بصیرت قوم کرد دانست و گفت: کردها قبل از انقلاب در برابر طاغوت ایستادند و در بعد از انقلاب نیز در راستای استمرار و استقرار نظام جمهوری اسلامی تلاش فراوانی کردند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که قوم کرد را فرصتی برای کشور دانستند، افزود: از نظر رهبر معظم انقلاب قوم کرد به دلیل مسلمان و ایرانی بودن برای کشور فرصت محسوب می شوند که باید به این محور از سخنان معظم له بیشتر پرداخته شود.

وی مطرح کردن بحث وحدت بین شیعه و سنی را از دیگر برکات سفر رهبر معظم انقلاب به کردستان عنوان کرد و اظهار دات: معظم له اعلام فرمودند که هر دستی برای تفرقه بین شیعه و سنی بلند شود مزدور دشمن است که این سخنان ایشان تکلیف را برای همه روشن کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: بيست و دوم ارديبهشت (22 گولان)، در تاريخ كردستان به يك نقطه عطف تبديل شده و تاريخ كردستان هرگز آن را فراموش نمی کند.

لزوم جذب سرمایه گذاران توسط دستگاه های اجرایی

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود اشتغال و سرمایه گذاری را دو دغدغه رهبر معظم انقلاب در سفر به کردستان دانست و یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید زمینه جذب سرمایه گذاران را فراهم کرده و از آنها حمایت کنند تا این دغدغه ایشان رفع شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده، بیان کرد: باید روند جذب سرمایه گذاری در کردستان تسهیل شود، چرا که تعدادی از سرمایه گذاران به دلیل عدم حمایت از سوی مسئولان از سرمایه گذاری در استان پشیمان می شوند که این مساله نباید اتفاق بیافتد.

نماینده ولی فقیه در کردستان ظرفیت استان کردستان را برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری بسیار بالا دانست و گفت: زمینه برای سرمایه گذاری در کردستان فراهم است و دستگاه های اجرایی باید سطح حمایت های خود از سرمایه گذاران را بالا ببرند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی به هدیه رهبر معظم انقلاب به معلمان اخراجی استان کردستان اشاره کرد و افزود: در این راستا 10 میلیارد تومان اختصاص داده شده است و این مبلغ به زودی پرداخت می شود.

وی در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی استان کردستان خواست فعالیت های خود را در خصوص اجرایی کردن مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در رسانه های جمعی انعکاس دهند تا مردم استان بیش از این با این خدمات آشنا شوند.