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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

روحي در گفتگو با مهر:

پنج میلیارد ریال اعتبار به پروژه ساخت دارالقرآن هاجره خاتون اختصاص یافت

پنج میلیارد ریال اعتبار به پروژه ساخت دارالقرآن هاجره خاتون اختصاص یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان گفت: در سال جاری پنج میلیارد ریال اعتبار به پروژه دارالقران امامزاده هاجر خاتون استان کردستان اختصاص داده شده است.

سلمان روحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به فعاليت هاي قرآني در استان كردستان، اظهار داشت: کردستان استانی است مذهبی و فرهنگی و مردم این خطه از سرزمین ایران اسلامی ارادت خاصی به امامزادگان و بقاء متبرکه دارند.

وی افزود: تاکنون یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای ساخت این دارالقرآن در استان هزینه شده است و با تخصیص این اعتبار انتظار می رود در آینده نزدیک اين پروژه به بهره برداری برسد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به اینکه پروژه دارالقرآن امامزاده هاجره خاتون یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان بود، بیان کرد: این پروژه در حال حاضر 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

روحی یادآور شد: هدف از راه اندازی این دارالقرآن با توجه به نیاز مردم دین مدار کردستان ترویج و توسعه امر قرآن خوانی در بین جوانان و نوجوانان است.

وی ادامه داد: فراگیری قرآن و تفاسیر آن یکی از ضرورات دینی مسلمانان است و در این راستا اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در راستای توسعه دالقرآن ها در کنار بقاء متبرکه  گام های جدی را برداشته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: قرآن تنها راه نجات انسان ها و هدایتگر آنها به سوی کمال و سعادت است و با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان نیاز است دستگاه های زیربط در این راستا گام های جدی بردارند.

روحی اظهار داشت: انتظار می رود با توسعه اماکن مذهبی و قرآنی در استان شاهد ترویج و توسعه قرآن خوانی در استان باشیم.

کد مطلب 2049077

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