4 عنصر روابط زناشويي مطلوب؛ از درک درست تا قبول مسئولیت

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک بهترین مكان براي جستجوي عشق، زندگي زناشويي است. اكثر مردم داشتن یک زندگي زناشويي سعادتمند را مهمترين هدف زندگي خود عنوان مي كنند و اين يك واقعيت است كه ازدواج همان طور كه مي تواند سبب خوشبختي باشد اگر موفق و صحيح نباشد اسباب شكست و ناكامي خواهد بود.

براي ايجاد يك رابطه زناشويي مناسب بايد به چها عنصر مهم توجه داشته باشيم که شامل ارتباط هدفمند، درك درست، داوري نكردن و قبول مسئوليت آنچه در روابط زناشويي ما وجود دارد. اين چهر عنصر مهم مي تواند روابط زناشويي را متحول كنند و اميد ما و روياهاي ما را برآورده سازند.

درك درست

تنها ارتباط نيست كه مي تواند روابط زناشويي را استحكام بخشد. ارتباط وسيله اي است كه به كمك آن مي توانيم يكديگر را بهتر درك كنيم. درک درست روابط ما را غني مي كند و سوء تفاهم و درک نادرست روابط را از هم مي پاشد. چند بار اتفاق افتاده با كسي كه او را دوست داشته ايم بحث كرده ايم و بعدا فهميده ايم كه سوء تفاهمي بیش نبوده است.

يكي از مسائل رايج در مناسبات زناشويي اين است كه وقتي كسي را مي شناسيم گمان مي كنيم هر حرفي كه براي كلمات و رفتار آنها در نظر بگيريم دقيق و درست است، تصور مي كنيم مي دانيم كه آنها چه مي گويند و چه منظوري دارند و با اين حال معنا و مقصود مورد نظر آنها را درك نمي كنيم. بي جهت نتيجه گيري شتاب زده و اشتباه مي كنيم.

ارتباط هدفمند

اگر قرار باشد از تفاوت هاي يكديگر مطلع شويم و به آنها احترام بگذاريم به ارتباط احتياج داريم. گفتن حقيقت در روابط زناشويي و به خصوص بیان حقيقت درباره احساساتمان در زندگي زناشويي بسيار حائز اهميت است. صميميت در برقراري ارتباط نقش مهمي ايفا مي كند، اما بدون درك هدف هاي زيربنايی ارتباط، حتي بهترين مهارت هاي ارتباطي بي نتيجه مي مانند و محكوم به شكست هستند.

داوري نكردن

داوري نكردن منفي سومين عامل مهم در ايجاد روابط حمايتگرانه است كه در نتيجه رسيدن به درك درست ايجاد مي شود. وقتي بتوانيم تفاوت هاي خود را درك كنيم و احساسات و اميال خود را به طرز موفقيت آميز مخابره كنيم مي توانيم از شر داوري هاي منفي خلاص شويم. ارزيابي منفي از خويشتن و نتايج اعمال و رفتار ما مانع از آن مي شود كه بتوانيم استعدادهاي خود را بروز دهيم. وقتي كه احساس مي كنيم كه كافي نيستيم به تدريج به اين نتيجه مي رسيم آنچه داريم و يا آنچه به ما تعلق دارد كافي نيست. داوري هاي منفي مناسبات و روابط زناشويي ما را مختل مي كنند.

رابطه زناشويي مطلوب نتيجه درك تفاوت هايي است كه ميان ما و همسران وجود دارد. با درك اين تفاوت ها و احترام گذاشتن به آنها به روشني بيشتري به وجوه تشابه خود پي مي بريم. شناسايي شباهت ها منجر به محبت، همدلي، درك، پذيرفتن، تحمل كردن و يگانگي مي شود. تصديق كردن تفاوت ها هم موجب جلب، جذب، قدرداني، علاقه، احترام، هدفمندي و هيجان مي شود.

با صحبت كردن و گوش دادن صميمانه می توانیم از داوري كردن منفي كه ما را از هم جدا مي كند دست بكشيم و متوجه می شویم كه اين تفاوت ها نيستند كه ما را از يكديگر جدا مي كنند، بلكه قضاوتي كه ناشي از سوء تفاهم است روي روابط ما تاثير نامساعد مي گذارد.

قبول مسئوليت

عنصر مهم چهارم كه به بهبود مناسبات زناشويي ما كمك مي كند پذيرفتن مسئوليت مساوي در قبال حوادثي است كه در روابط زناشويي اتفاق مي افتد. اگر ندانيم كه ما و همسرمان هر دو به يك اندازه مسئوليت داريم بخشودن به يك امر تقريبا غير ممكن تبديل مي شود. تا به حال اين احساس به ما دست داده كه مرتب سرويس مي دهيم، محبت مي كنيم، زحمت مي كشيم، اما چيزي متقابلا عايدمان نمي شود.

قرباني ها فكر مي كنند آنها مسئوليتي در قبال اتفاقاتي كه برايشان مي افتد و يا مسئوليتي در قبال روحيه و احساس خود ندارند، آنها معتقد نيستند كه مي توانند در كار روابط زناشويي خود دخالت داشته باشند. طرز تلقي قرباني نه تنها روابط زناشويي بلكه زندگي را مختل مي كند و اگر به شكلي درست برخورد كنيم نتايج بهتري بدست مي آوريم و بايد بدانيم كه چگونه در ايجاد مسائل نقش داشته ايم.