تلاش دشمن برای چالش آفرینی در انتخابات/ دلایل اهمیت انتخابات ایران برای غرب

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تلاش بیگانگان در قالب سخنانی مانند اظهار نظر اخیر وزیر امور خارجه انگلستان که گفت "امیدواریم انتخابات اجازه رایزنی درباره مذاکرات هسته ای را بدهد" و همچنین درج مقاله ای در واشنگتن پست مبنی بر ابراز امیدواری در خصوص ایجاد فرصتی برای غرب پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، تأثیرگذاری بر این رویداد بزرگ است.

وی ادامه داد: بنابراین رویداد مذکور در خردادماه آتی علاوه بر برخورداری از شرایطی ویژه در فضای داخلی کشور، برای سایر جهانیان نیز تا حد بسیاری حائز اهمیت است، دلیل این اهمیت تصور باطل غرب مبنی بر توانایی در تأثیرگذاری بر جریان انتخابات است.

حجت الاسلام علاءالدینی تصریح کرد: قصد و نیت ناپاک دشمنان استفاده از فرصت انتخابات برای ایجاد چالشی امنیتی در کشور با سود جستن از راهبردهایی نظیر زیر سئوال بردن سلامت انتخابات، تشدید شکاف در انتخابها، ناکارآمد نشان دادن نظام دینی در قالب بزرگنمایی مشکلات با تبلیغات رسانه ای، اعتبارزدایی از نهادهایی نظیر ولایت فقیه و رهبری و انتساب مشکلات کنونی به آنها، تبلیغ در راستای تلقین دروغین حاکمیت سپاه بر کشور، ایجاد اختلاف بین ایران و سایر ملل منطقه و تقویت جبهه اپوزیسیون با تأسیس دفتر منافقین در کنار کاخ سفید است.

وی افزود: حال با اقداماتی از این دست به ویژه تأسیس دفتر منافقین در کنار کاخ سفید این پرسش در اذهان مردم شریف ایران اسلامی مطرح می شود که این گروهک تروریستی به عنوان متحد اصلی دشمنان قسم خورده ایران همچون صدام ملعون در هشت سال دفاع مقدس و شکست خوردگان میدان مرصاد چگونه می توانند خود را حامی مردم کشورمان معرفی کنند.

به گفته امام جمعه دماوند، دشمنان در قالب تبلیغات سوء رسانه ای اهدافی همچون حمایت از جریانی خاص، کاهش مشارکت مردم در انتخابات، تبدیل فضای کشور به عرصه رقابتی منفی و سازماندهی حرکتهای اجتماعی به تناسب شرایط را دنبال می کند.

وی بیان داشت: اما خوشبختانه فضای سیاسی داخلی به واسطه مدیریت داهیانه رهبر فرزانه انقلاب در راستای ایجاد فضایی مناسب برای هوشیاری مردم راهبردهایی است که اسباب سردرگمی دشمنان و ناتوانی برای تصمیم گیری از سوی آنها را فراهم آورده است.

حجت الاسلام علاءالدینی اضافه کرد: رسالت امروز مردم سلحشور و همیشه در صحنه ایران اسلامی، تحقق شعار سال در قالب ایجاد حماسه ای سیاسی و به تبع آن اقتصادی با حضور حداکثری در پای صندوق رأی و رعایت اصل قانون گرایی و پرهیز از جریانات کاذب است.