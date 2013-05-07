به گزارش خبرگزاری مهر، در چند سال آینده این امر تغییر خواهد کرد. محققان روباتیک، کشف کرده اند که اجسام هوشمند – اجسام خانگی با توانایی های تعامل اجتماعی ابتدایی - می توانند همدردی و همدلی بیشتری را با انسان ایجاد کنند.

دکتر شیام سوندار و همکارانش از دانشگاه دولتی پنسیلوانیا یک آزمایش موذیانه ترتیب داده اند تا واکنش ها را به جعبه دستمال کاغذی هوشمند بسنجند. سی و شش دانشجو در مطالعه ای شرکت کردند که معتقد بودند قرار است توانایی های شناختی شان در طول یک بازی آنلاین اندازه گیری شود.

در طول این آزمایش این داوطلبان عطسه می کردند و استاد تحقیقات، یک روبات انسان نما یا یک جعبه دستمال کاغذی می گفت: عافیت باشد! و " یک دستمال بردار!".

این امر تعدادی از دانشجویان را شاد کرد و برخی از آنها در پاسخ می گفتند "عالیه! " یا " این از کجا آمده است؟"

پس از آن دانشجویان در یک نظر سنجی شرکت کردند که هنوز هم ظاهرا در مورد بازی بود اما با تعدادی سئوال متناوب در مورد عطسه و آنچه در مورد آن اتفاق افتاد- روبات انسان نما یا جعبه دستمال کاغذی هوشمند که با فردی که عطسه کرده بود همدردی و همدلی می کرد.

به گفته سوندار در حال حاضر اجسام هوشمند نامرئی اند اما فکر می کنیم که به تدریج این وسایل همه گیر شده و برقراری ارتباط را با انسان آغاز کنند.

یافته های اولیه در مورد ارتباط اجسام هوشمند، دلگرم کننده است. وقتی که رفتارهایی مانند دوستی، جامعه پذیری و هوش را در این روبات ها سنجیده شد، جعبه دستمال کاغذی نمره ای مانند استاد تحقیقات انسانی و گاهی اوقات بیش از روبات انسان نما دریافت کرد. محققان می گویند ما واکنش منفی قابل مشاهده ای دریافت نکردیم.

اگر چه یک جعبه دستمال کاغذی سخنگو پیشرفت علمی مهمی محسوب نمی شود اما سوندار معتقد است اجسام هوشمند اهمیت بیشتری در آینده خواهند داشت.

این پژوهشگران می گویند با توجه به پیر شدن جمعیت جهان مردم در آینده به اجسام هوشمند بیشتری برای رفاه خود نیاز دارند مانند جعبه قرصی که مصرف قرص های روزانه را به فرد یادآوری کند.

سوندار همچنین عرضه یخچالی را پیش بینی می کند که می تواند به افراد از وضعیت مواد غذایی داخل یخچال اطلاع رسانی کند و یا خانه هوشمندی که تمامی بخش های آن با هم ارتباط برقرار می کنند تا امور به خوبی پیش برود.