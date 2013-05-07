به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علوی گرگانی شامگاه دوشنبه در دیدار با غلامعلی حداد عادل در قم با بیان این که ما درد دل‌های زیادی داریم که باید با مسئولان در میان بگذاریم، اظهار داشت: حضرت یوسف چهل سال در سختی و رنج بود تا به آن مقام رسید، نتیجه زحمت‌ها و رنج‌ها موفقیت است و خداوند اجر صبر بر مصیب و امتحان را می‌دهد.

وی با اشاره به این که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علما و مردم رنج های بسیاری متحمل شدند تا ثمره آن در سال 57 به بار بنشیند، افزود: پس از پیروزی انقلاب وقتی برای اولین بار مقرر شد رئیس جمهور انتخاب شود، ما در این زمینه آمادگی و تجربه کافی نداشتیم که این موجب شد مشکلاتی بوجود بیاید و در نهایت با بینش حضرت امام خمینی(ره) حل شد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: با توجه به تجربه ای که در انتخابات های گذشته تاکنون به دست آورده ایم، به یک پختگی نسبی در این زمینه رسیده ایم و می‌توانیم انتخاب بهتر و دقیق تری داشته باشیم.

آیت الله علوی گرگانی با اشاره به این که پیامبراسلام(ص) اساس پیش روی در امور را حرکت علما در کنار کاردانان می‌دانستند، عنوان داشت: اگر بین علما و دستگاه اجرایی فاصله بیافتد، مشکلات کشور بیشتر می‌شود و هر چقدر نزدیکی ایجاد شود مشکلات زود تر حل خواهد شد.

این مرجع تقلید شیعیان خطاب به حداد عادل ابراز داشت: هر سه شما در ائتلاف 1+2 انسان‌های خوب، شریف، شناخته شده و در کمالی هستید و من تعریضی نسبت به شما ندارم، تنها چیزی که در پایان مهم است تشخیص مردم است.

انتخابات نباید به مرحله دوم کشیده شود

وی با تاکید بر این که باید بتوانیم کاری کنیم مردم در رأی دادن گیج نشوند افزود: آراء ملت باید در یک جا متمرکز شود و نباید تفرق آراء به شکلی باشد که انتخابات به مرحله بعد کشیده شود.

آیت الله علوی گرگانی در پایان گفت: نامزد های متعهد باید سعی کنند تا حد امکان با هم بر سر یک نفر به توافق برسند تا هم بتوانند به منویات مقام معظم رهبری عمل کنند و هم مردم را از سر در گمی نجات دهند.

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