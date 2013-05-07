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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

زارعی:

بهره‌گیری از اندیشه‌های شهید مطهری در تعلیم و تربیت به ارتقا این حوزه کمک می‌کند

بهره‌گیری از اندیشه‌های شهید مطهری در تعلیم و تربیت به ارتقا این حوزه کمک می‌کند

بهار – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: بهره‌گیری از اندیشه‌های شهید مطهری در نظام تعلیم و تربیت، به ارتقا سطح این حوزه کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علي زارعي صبح سه شنبه در همايش تجليل از 500پیشکسوت فرهنگی شهرستان بهار که بمناسبت گرامیداشت هفته معلم برگزار شد، افزود: تزکیه، تعلیم و آموزش در افکار و آثار استاد مطهری مشهود است و باید از این افکار در راستای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در همه زمینه‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: معلمان و فرهنگیان هیچگاه بازنشسته نخواهند شد چراکه مجموعه آموزش و پرورش برای عملکرد بهتر به تجربیات آنها نیازمند است.

زارعی با اشاره با اینکه کتب شهید مطهری مملو از موضوعات اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و منبعی غنی از معارف اسلامی است، گفت: کتب این عالم گرانقدر برای تمام افراد جامعه از کودکان و نوجوانان گرفته تا دانشجویان و اساتید دانشگاه قابل استفاه است.

علی زارعی بیان کرد: کتاب تعلیم و تربیت شهید مطهری بهترین روش الگویی برای آموزش و پرورش بوده و همچنین برای معلمان بسیار کاربردی، ارزشمند و قابل استفاده است.

وی افزود: شهید مطهری در نزد امام راحل از چنان جایگاه و مقامی برخوردار بودند که امام ایشان را پاره تن خود بیان کردند که این نشانه توجه و علاقه امام به این اندیشمند اسلامی بوده است.

زارعی ادامه داد: بدون شک شهید مطهری یکی از اساتید بزرگ کشور و جهان اسلام بود که با تفکر و اندیشه‌های ناب خود توانست نقشی مهم و تأثیرگذار در روند راه دانش و علم داشته باشد.

 وی با بیان اینکه استاد بزرگوار شهید مطهری هیچ گاه در نوشته‌های خود منافع شخصی را در نظر نمی‌گرفت، افزود: ایشان همواره در نوشتن دقت بالایی داشت تا نیاز مخاطب را جدی بگیرد و از حق نباید گذشت که در کتاب ‌های این شهید بزرگوار این نکته سنجی به بهترین شکل ممکن صورت گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش بهار با بیان اینکه شهید مطهری حاصل عمر و پاره تن امام (ره) بود و در طهارت روح، قوت ایمان و قدرت بیان کم‌نظیر شمرده می‌شد، ابراز داشت: آثار قلمی و زبان استاد مطهری آموزنده بوده و نصایح وی برای هر عارف و انسان علاقه‌مندی سودمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به بازنشستگان فرهنگی گفت: با وجود اینکه این قشر در ظاهر فعالیتی ندارند، اما آثار خیر و برکات آنان در جامعه برای همه آشکاراست چراکه معلمان در جامعه طلایه دار ایمان، علم، ولایتمداری و اخلاق هستند.

زارعی عنوان داشت: شغل معلمی در همه جوامع دارای ارزش و اعتبار است، اما در کشورهای اسلامی به ویژه ایران به خاطر نقش پرورشی و تربیتی و تاکید دین اسلام از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: تلاش معلمان و فرهنگیان ما بر این است که افرادی شایسته، مؤمن، انقلابی و پیرو ولایت‌فقیه و متخصص در بخش‌های مختلف تحویل جامعه دهند.

امام جمعه بهار نیز نقش معلم را نقش انبیا در راستای هدایت و انسان‌سازی جامعه عنوان کرد و گفت: بدون شک جامعه مدیون خدمت معلمان و آزادی، ایثار و فداکاری همه در گرو فداکاری شغل معلمان است.

حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا با بیان اینکه معلمان، خواندن و نوشتن را به دانش‌آموزان آموزش داده‌اند، گفت: با تعلیم و تربیت معلمان پیشکسوت امروز فرزندانمان توانستند در عرصه‌های مختلف جامعه از جمله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موفق باشند تا بتوانند خدمات مفیدتری برای جامعه ارائه دهند.

وی افزود: امروز دشمن با هجمه فرهنگی غوغا کرده و د‌ر صدد هستند با عرفان‌های نوظهور دروغین و پوشالی، شیطان‌پرستی و کلیساهای خانگی با رنگ و لعاب‌های زیبا جوانان را به سمت خود کشانده و آنان را از مسیر هدایت منحرف کرده و انقلاب اسلامی را از بین ببرند که مسلما پیشکسوتان فرهنگی در این زمینه نقش موثری دارند.

حاتم نیا سرنخ تهاجم فرهنگی علیه جوانان، انقلاب و اسلام را رژیم صهیونیستی دانست و گفت: اسرائیل با صرف بودجه‌های زیاد علیه نظام اسلامی سرمایه‌گذاری کرده و این خطری جدی برای جوانان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهید مطهری مبحث حکمت را نیز در نوشته‌های خود بارها آورده است، عنوان کرد: این شهید والامقام از اصل جذب و دفع و تشویق و تنبیه هم به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای تربیت یاد می‌کرد.

حاتم نیا اظهار داشت: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای فرهیخته و مطلوب در حد و اندازه و تراز جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، باید در پرداختن به جایگاه و منزلت معلمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

در پایان به 25 فرهنگی که سال گذشته به افتخار بازنشستگی نایل شدند هدایایی اهدا شد.

کد مطلب 2049093

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