به گزارش خبرنگار مهر، علي زارعي صبح سه شنبه در همايش تجليل از 500پیشکسوت فرهنگی شهرستان بهار که بمناسبت گرامیداشت هفته معلم برگزار شد، افزود: تزکیه، تعلیم و آموزش در افکار و آثار استاد مطهری مشهود است و باید از این افکار در راستای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در همه زمینه‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: معلمان و فرهنگیان هیچگاه بازنشسته نخواهند شد چراکه مجموعه آموزش و پرورش برای عملکرد بهتر به تجربیات آنها نیازمند است.

زارعی با اشاره با اینکه کتب شهید مطهری مملو از موضوعات اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و منبعی غنی از معارف اسلامی است، گفت: کتب این عالم گرانقدر برای تمام افراد جامعه از کودکان و نوجوانان گرفته تا دانشجویان و اساتید دانشگاه قابل استفاه است.

علی زارعی بیان کرد: کتاب تعلیم و تربیت شهید مطهری بهترین روش الگویی برای آموزش و پرورش بوده و همچنین برای معلمان بسیار کاربردی، ارزشمند و قابل استفاده است.

وی افزود: شهید مطهری در نزد امام راحل از چنان جایگاه و مقامی برخوردار بودند که امام ایشان را پاره تن خود بیان کردند که این نشانه توجه و علاقه امام به این اندیشمند اسلامی بوده است.

زارعی ادامه داد: بدون شک شهید مطهری یکی از اساتید بزرگ کشور و جهان اسلام بود که با تفکر و اندیشه‌های ناب خود توانست نقشی مهم و تأثیرگذار در روند راه دانش و علم داشته باشد.

وی با بیان اینکه استاد بزرگوار شهید مطهری هیچ گاه در نوشته‌های خود منافع شخصی را در نظر نمی‌گرفت، افزود: ایشان همواره در نوشتن دقت بالایی داشت تا نیاز مخاطب را جدی بگیرد و از حق نباید گذشت که در کتاب ‌های این شهید بزرگوار این نکته سنجی به بهترین شکل ممکن صورت گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش بهار با بیان اینکه شهید مطهری حاصل عمر و پاره تن امام (ره) بود و در طهارت روح، قوت ایمان و قدرت بیان کم‌نظیر شمرده می‌شد، ابراز داشت: آثار قلمی و زبان استاد مطهری آموزنده بوده و نصایح وی برای هر عارف و انسان علاقه‌مندی سودمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به بازنشستگان فرهنگی گفت: با وجود اینکه این قشر در ظاهر فعالیتی ندارند، اما آثار خیر و برکات آنان در جامعه برای همه آشکاراست چراکه معلمان در جامعه طلایه دار ایمان، علم، ولایتمداری و اخلاق هستند.

زارعی عنوان داشت: شغل معلمی در همه جوامع دارای ارزش و اعتبار است، اما در کشورهای اسلامی به ویژه ایران به خاطر نقش پرورشی و تربیتی و تاکید دین اسلام از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: تلاش معلمان و فرهنگیان ما بر این است که افرادی شایسته، مؤمن، انقلابی و پیرو ولایت‌فقیه و متخصص در بخش‌های مختلف تحویل جامعه دهند.

امام جمعه بهار نیز نقش معلم را نقش انبیا در راستای هدایت و انسان‌سازی جامعه عنوان کرد و گفت: بدون شک جامعه مدیون خدمت معلمان و آزادی، ایثار و فداکاری همه در گرو فداکاری شغل معلمان است.

حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا با بیان اینکه معلمان، خواندن و نوشتن را به دانش‌آموزان آموزش داده‌اند، گفت: با تعلیم و تربیت معلمان پیشکسوت امروز فرزندانمان توانستند در عرصه‌های مختلف جامعه از جمله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موفق باشند تا بتوانند خدمات مفیدتری برای جامعه ارائه دهند.

وی افزود: امروز دشمن با هجمه فرهنگی غوغا کرده و د‌ر صدد هستند با عرفان‌های نوظهور دروغین و پوشالی، شیطان‌پرستی و کلیساهای خانگی با رنگ و لعاب‌های زیبا جوانان را به سمت خود کشانده و آنان را از مسیر هدایت منحرف کرده و انقلاب اسلامی را از بین ببرند که مسلما پیشکسوتان فرهنگی در این زمینه نقش موثری دارند.

حاتم نیا سرنخ تهاجم فرهنگی علیه جوانان، انقلاب و اسلام را رژیم صهیونیستی دانست و گفت: اسرائیل با صرف بودجه‌های زیاد علیه نظام اسلامی سرمایه‌گذاری کرده و این خطری جدی برای جوانان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهید مطهری مبحث حکمت را نیز در نوشته‌های خود بارها آورده است، عنوان کرد: این شهید والامقام از اصل جذب و دفع و تشویق و تنبیه هم به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای تربیت یاد می‌کرد.

حاتم نیا اظهار داشت: اگر می‌خواهیم جامعه‌ای فرهیخته و مطلوب در حد و اندازه و تراز جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم، باید در پرداختن به جایگاه و منزلت معلمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

در پایان به 25 فرهنگی که سال گذشته به افتخار بازنشستگی نایل شدند هدایایی اهدا شد.