رشد 74 درصدی صادرات فرآورده های لبنی مازندران

مرتضی هاشم پوردر گفتگو با خبرنگار مهر، پتانسیل استان در تولید و صادرات فرآورده های لبنی را بسیار بالا دانست و گفت: باید با برنامه ریزی مناسب و حل مسائل و مشکلات شرکتهای تولیدی صادراتی فرآورده های لبنی، تامین مواد اولیه این واحدها، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، روند رو به رشد صادرات این بخش را حفظ و توسعه داد.

وي بيان داشت: صادرات فرآورده های لبنی استان در فروردین ماه سالجاری به رقم بیش از 15 میلیون دلار رسیده است.

هاشم پور تصریح کرد: صادرات رآورده های لبنی استان در فروردین ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال 91 رشد 74 درصدی داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه صادرات فرآورده های لبنی مازندران ازلحاظ وزنی در فروردین سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل آن از رقم 5 هزار و 888 تن به رقم 10 هزار تن افزایش یافت اظهار داشت: با توجه به این میزان افزایش، صادرات فرآورده های لبنی استان از لحاظ وزنی رشدی بیش از 70 درصد داشته است.

هاشم پور با اشاره به کشورهای هدف فرآورده های لبنی استان گفت: کشورهای عراق، کویت و عربستان و کشورهای حاشیه دریای خزر مهم ترین بازارهای هدف استان در این بخش است.