پانزدهمین جشنواره فرزندان آسمان در ابرکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم كه در سالن شهید رجایی ابرکوه برگزار شد، از دانش آموزان ايتام ممتاز سال تحصيلي 91-90 تجليل به عمل آمد و از زحمات آنان طي سال تحصيلي گذشته قدرداني شد.

عضو هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و از پایه گذاران این جشنواره در این مراسم اظهار داشت: اين جشنواره هر ساله با همکاری آموزش و پرورش، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار مي شود و از امسال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جمع این ادارات پیوست.

جواد عادل که مسئولیت برگزاری 13 دوره این جشنواره را به عهده داشته است، افزود: از سال 82 و با ثبت این موسسه، برگزاري اين جشنواره ها منسجم تر شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه ادامه داد: این موسسه و نوع فعالیت آن به ويژه جشنواره فرزندان آسمان در کشور منحصر به فرد است و ما هر ساله با برنامه ریزی های لازم، ضمن پذیرایی از حدود 500 نفر از دانش آموزان ایتام، ممتازان درسی این گروه را که هر سال رو به افزایش است، مورد تجلیل قرار می دهیم.

وی افزود: تلاش کرده ایم که در جشنواره ها مهمان ویژه مراسم را از مسئولان ارشد سازمان بهزیستی کشور انتخاب کنیم و حضور بسیاری از هنرمندان نامی کشور نیز از جمله برنامه های این جشنواره بوده است.

در پانزدهمین جشنواره فرزندان آسمانی علاوه بر تجلیل از دانش آموزان ممتاز ایتام از چند تن از خيران همکار موسسه با عنوان پدر آسمانی نيز تقدير شد.