عرضه رمان "افرا" در نمایشگاه بین المللی كتاب تهران

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون داستان رمان "افرا" گفت: موضوع اصلی این رمان داستان انقلاب است و این داستان اشاره به دو مبارز به نام های رستم علی و ذكریا دارد.

وی افزود: رستم علی فردی معمولی بوده و با برخوردهایی كه با ذكریا داشته متحول می شود و در ادامه داستان می بینیم كه وی یك سرهنگ شاهنشاهی را كه در جنگل های مازندران برای خود قروقگاهی درست كرده است تا انقلابیون را از میان ببرد، می كشد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: نویسنده این كتاب درصدد نوشتنِ یك پنج گانه داستانی با موضوع انقلابی است و كتاب افرا اولین كتاب از این مجموعه پنج جلدی که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

دانایی خاطرنشان کرد: دو مجموعه داستان "من سرباز هخامنشی بودم" و "ساعت‌ها همه خوابند" از کتاب‌های حسینعلی جعفری هستند که پیش از این توسط حوزه هنری استان سمنان منتشر شده‌ است.

وی گفت: کتاب "من سرباز هخامنشی بودم" توانست در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخش داستان کوتاه به مقام اول دست پیدا کند و کتاب "ساعت‌ها همه خوابند" در نهمین دوره جایزه ادبی شهید غنی‌ پور در بخش ادبیات داستانی بزرگسال و با موضوع آزاد از میان 43 مجموعه داستان کوتاه، عنوان اثر برگزیده را به دست آورد و همچنین در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری نیز در بخش داستان کوتاه به مقام سوم دست یافت.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با بیان اینکه کتاب "من سرباز هخامنشی بودم" تا به حال پنج بار از سوی انتشارات سوره مهر تجدید چاپ شده و جزء کتاب های نقره ای قرار گرفته است، افزود: "بررسی هنری بهترین قصه قرآن"، مجموعه داستان "ماه تمام بود"، مجموعه شعر "عطش یاران"، از دیگر آثار این نویسنده است.

دانایی با یادآوری اینکه در مراسم ویژه هفته هنر انقلاب اسلامی که فروردین ماه سالجاری در حوزه هنری استان سمنان برگزار شد از کتاب «افرا»رونمایی شد، گفت: این كتاب در قطع رقعی، با تیراژ 2500 نسخه و با مبلغ 5500 تومان از تولیدات حوزه هنری استان سمنان است در غرفه انتشارات سوره مهر واقع در راهروی 27 شبستان نمایشگاه بین المللی كتاب تهران عرضه شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از هنرمندان حوزه هنری استان سمنان در سوگواره طراحی پوستر "بانوی اخلاق" به مقام برتر دست یافت، گفت: میثم خالوندی از هنرمندان عضو دفتر هنرهای تجسمی این نهاد به مقام سوم سوگواره طراحی پوستر "بانوی اخلاق" دست یافت و لوح تقدیر و مبلغ شش میلیون ریال را به خود اختصاص داد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان در خاتمه اظهار داشت: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان زیباسازی شهر تهران برای بزرگداشت ايام فاطميه و ساماندهی ‌فضای شهری متناسب با اين ايام در اسفند ماه سال گذشته فراخوان سوگواره "بانوی اخلاق"، با محوريت طراحی پوستر و المان‌های شهری را منتشر و در آن از تمام هنرمندان رشته‌های تجسمی و طراحان پوستر دعوت کرد تا طرح های پیشنهادی خود را برای طراحی و نصب در فضاهای شهری در اختیار سازمان قرار دهند.

