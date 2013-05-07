انتقاد از رعایت عدم رعایت حریم جنگل در پروژه جاده ابر و جنگل گلستان 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در شورای حفاظت از اراضی ملی استان افزود: اقداماتی از این دست ، زمینه تجاوز و دست اندازی هر چه بیشتر و سازماندهی شده به اراضی جنگلی را فراهم کرده است .

وی تصریح کرد: نمونه بارز این دست اندازی ها را در روستای زیارت ، جهان نما ، درازنو ، دهنه محمدآباد ، زرین گل و توسکستان شاهد هستیم.

صدور سند برای 94 درصد از اراضی ملی استان

وی از صدور سند برای 94 درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان در این مدت خبر داد و گفت: برای بیش از یک میلیون و 300 هزار هکتار از این عرصه ها، سند مالکیت به نام دولت صادر شده است که گام ارزشمندی برای حفظ و دفاع از حریم منابع ملی است.

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی استان، نگاه صرفا توسعه ای مدیران و مسئولان اجرایی به حوزه منابع طبیعی را مهم ترین چالش این بخش عنوان کرد و گفت: اجرای طرح ها و پروژه های ملی در اراضی منابع طبیعی بدون توجه به آثار سوء زیست محیطی ، مانند یک ویروس خطرناک حیات منابع طبیعی را تهدید می کند.

فاضلیان ، با اشاره به این که 61 درصد زمین های استان را اراضی ملی تشکیل می دهد ، کمبود امکانات موجود در دستگاه های متولی را از دیگر مشکلات حوزه منابع طبیعی استان برشمرد و گفت : هر مامور منابع طبیعی باید از صدها هکتار جنگل و مرتع حفاظت کند که این امر فرصت لازم برای زمین خواران و سودجویان را برای تعرض به منابع ملی فراهم کرده است.

وی در ادامه گفت : ضعف دستگاه های متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سبب شده است گزارش مربوط به تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز به دستگاه قضایی منعکس نشود یا با تاخیر منعکس شود که این امر برخورد های قضایی را پرهزینه و مشکل می کند.

وی با بیان اینکه در قوانین کشور برای کوتاهی و سهل انگاری مدیران در انجام وظایف قانونی به صورت صریح و روشن ، جرم انگاری نشده است گفت : بیشتر این جرائم در قالب تخلفات اداری رسیدگی می شود و دستگاه قضایی در برخورد قانونی با قصور ِ مدیران ِ متخلف ، با محدودیت و مشکل مواجه است.

احمد فاضلیان ، با ابراز تاسف از ضعف دستگاه های متولی در برخورد با ساخت و ساز های غیرمجاز در مناطق روستایی ییلاقی به بهانه گردشگری گفت : برخورد با این ساخت و سازها وظیفه کمیسیون ماده 99 شهرداری هاست و با وجود این که بارها احکام قلع و قمع برای برخی از بناهای غیرمجاز صادر شده است اما دستگاه متولی ذیربط هنوز آن ها را اجرا نکرده است.

وی افزود : اجرایی نشدن این احکام زمینه توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطقی مانند روستای زیارت را فراهم کرده است.

این مقام ارشد قضایی افزود : متاسفانه تشکل های مردم نهاد نیز تا کنون نتواسته اند آن گونه که شایسته است در این حوزه ایفای نقش کنند.

تشکیل 22 هزار فقره پرونده منابع طبیعی

رئیس دادگستری استان گلستان گفت: از 22 هزار پرونده تشکیل شده در محاکم استان از سال 79 تاکنون 17 هزار رای به نفع منابع طبیعی صادر شده است و 13 هزار هکتار خلع ید شد.

فاضلیان افزود : حبس ، جزای نقدی ، ضبط اعیان ، خلع ید و قلع و قمع بنا از جمله مجازات های، متجاوزان به منابع طبیعی است.