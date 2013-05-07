هشدار در مورد کلاهبرداری در قالب کاریابی اینترنتی

سرهنگ علی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عده ای سودجو با سوء استفاده از فضای مجازی این محیط را برای انجام اقدامات مجرمانه خود در نظر گرفته اند. از جمله جرایم اینترنتی که امروز رو به گسترش بوده و کلاهبرداران از آنها استفاده می کنند، کلاهبرداری در پوشش کاریابی است. این افراد با راه اندازی شرکت های مجازی غیرقانونی از متقاضیان کار اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی با اشاره به روش های کلاهبرداری در قالب کاریابی به روش های این تبهکاران اینترنتی اشاره کرد و گفت: مجرمان با اعلام توضیحاتی همچون حمایت های دولت از آنان، اعطا وام اشتغال و شرح مزایای استخدام از این طریق و ... اعتماد افراد را به دست می آورند.عده ای نیز مدعی ثبت نام پس از برگزاری آزمون تخصصی می شوند و معمولا در این سایت ها گفته می شود که زمان و مکان برگزاری آزمون استخدامی متعاقبا و از طریق سایت اعلام می شود.

به گفته سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا اقدام این شرکتها در عمل اینگونه نیست و در ادامه و بعد از جلب اعتماد کاربران، کلاهبردار از افراد فریب خورده می خواهد که مبلغ درخواستی را از طریق پرداخت اینترنتی و با وارد کردن رمز دوم و cvv2 به حسابی واریز کنند. در حالی که فرد کلاهبردار بعد از دریافت مبلغی از افراد فریب خورده، که مبالغ بسیار زیادی می شود دیگر پاسخگو نیست و متواری می شود. در برخی پرونده ها کلاهبرداران با سرقت اطلاعات حساب اینترنتی افراد اقدام به برداشت غیرمجازوجه از حساب آنان می کنند.

نیک نفس به افراد جویای کار توصیه کرد ابتدا باید صحت و سقم و اعتبار این چنین سایت ها و شرکت ها را جویا شوند تا در دام چنین افراد کلاهبرداری گرفتار نشوند. اسامی افراد مسوول، آدرس و تلفن های ارایه شده در سایت را بررسی کرده و باید از صحت آنها اطمینان پیدا کرد.

وی افزود: بهتر است هموطنان از طریق رسانه های رسمی و مورد تایید اقدام به ثبت نام و پرداخت وجه مورد نظر اقدام کنند. ثبت بودن سایت را در وبگاه ستاد ساماندهی پایپاه های اینترنتی به آدرس WWW.samandehi.ir بررسی کرده و در صورتی که به موضوع مشکوک هستند می تواند موضوع را به پلیس فتا اعلام کنند.