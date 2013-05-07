به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد خیریه آنار در اسپانیا برای ساخت پوستری که تنها به طور کامل از زاویه دید یک کودک قابل مشاهده است از تکنیک چاپ سه بعدی متحرک بهره گرفته است که اغلب در تولید کارت تبریک مشاهده شده است.

وقتی که یک کودک این پوستر را مشاهده کند می تواند جمله " اگر کسی به تو صدمه زد به ما تلفن کن، ما به تو کمک می کنیم" را مشاهده می کند، اما هنگامی که یک بزرگسال این پوستر را تماشا می کند تنها تصویر کودکی را مشاهده می کند که حالت ترسیده به خود گرفته است.

قرار است این پوستر در سراسر اسپانیا نصب شود

تصویری که یک کودک 10 ساله هنگام مشاهده پوستر می بیند در سمت راست و تصویری که یک بزرگسال مشاهده می شود در سمت چپ قرار گرفته است

این بنیاد ابراز امیدواری کرده است که این پوستر به کودکان کمک کند تا در هر شرایطی که به کمک نیاز داشتند با این شماره تماس بگیرند. این ستاد طوری پوسترهای خود را طراحی کرده است که اگر کودکان همراه فردی هستند که آنها را آزار می دهد، اطلاعات را دریافت کرده و درخواست کمک کنند.

نگرانی این بنیاد خیریه از این بود که اگر شماره تلفن توسط بزرگسال و کودک مشاهده شود ممکن است که چیزهایی به کودک بگوید تا از این که بخواهد کمک بگیرد منصرف شود.

گری اسین از بنیاد خیریه آنار در اسپانیا گفت: این پیام به طور انحصاری برای کودکان درنظر گرفته شده و از چشم بزرگسالان پنهان است.

وی افزود: ما از یک عدسی برای ترکیب دو تصویر استفاده کردیم و قسمتی از این تصویر را طوری ارائه دادیم که تنها کودکان زیر 10 سال ان را مشاهده کنند.

وقتی یک کودک یا یک فرد با قد 135 سانتیمتر پوستر را مشاهده می کند، پیام کامل و شماره تلفن تماس را می بیند

وقتی که یک بزرگسال تصویر پوستر را نگاه می کند تنها تصویر و پیام بالای آن را می بیند