به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمودی در نشست خبری که غروب دوشنبه در مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته با پیگیری های انجام شده بیانیه ماموریت این مرکز تدوین و تصویب شد و اساس این بیانیه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری تنظیم شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در حمایت از طلاب گفت: به هر ترتیب این حمایت ها و هیچ دلیل دیگری موجب جدا شدن طلاب از مردم نمی شود و ما همواره طلاب را به ساده زیستی توصیه کرده ایم و این جز خطی مشی های ما است.

وی افزود: از مهمترین ویژگی خدمات این مرکز به طلاب حوزه های علمیه می توان به در نظر گرفتن حداقل های معیشت زندگی طلاب، حمایت د رزمینه بیمه درمانی که یک سالی است به بیمه تکمیلی تبدیل شده، فراگیری خدمات به تمامی طلاب اعم از شیعه یا سنی و هماهنگی با سیاست های شورای عالی حوزه های علمیه و رهنمودهای مراجع عظام اشاره کرد.

محمودی ادامه داد: توجه به حمایت های معنوی وفرهنگی خانواده طلاب، تلاش در جهت حفظ عزت و مناعت طبع آن ها و همچنین حرکت به سمت هدفمند کردن خدمات برای حمایت از استعدادهای تحصیلی و اخلاقی از دیگر ویژگی های خدمات این مرکز است.

مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه تاکید کرد: فرزندان روحانیون از بدو تولد تحت پوشش بیمه اند، فرزندان ذکور تا 18 سالگی در دروه سربازی و اگر مشغول به تحصیل بودند تا 25 سالگی و دختران طلاب نیز تا زمان ازدواج تحت پوشش این بیمه هستند.

وی با بیان اینکه طلابی که به صورت رسمی پذیرش حوزه شده اند در این مرکز پرونده خواهند داشت، گفت: بن 40 تومانی پارسیان که ماهانه برای طلاب در نظر گرفته می شود مبلغ کمی است و هم اکنون یک سالی است که تلاش داریم تا این مبلغ افزایش یابد.

در ادامه این جلسه معاون تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اظهار داشت: از جمله خدماتی که در بخش بیمه تامین اجتماعی برای طلاب در حال اجرا است تامین هزینه‌های درمان مانند سقف 6 میلیون تومان برای عمل‌های پیوندی، 4 میلیون توماان سایر عمل‌ها، هزینه ویزیت و دارو تا 100 هزار تومان، عینک 150 هزار و سمعک یک میلیون تومان و 150 هزار تومان نیز برای دندانپزشکی است.

مجید محمد زاده همچنین تاکید کرد: از دیگر خدمات بهداشتی و درمانی به طلاب می توان به کلاس های آموزش بهداشت پیشگیری با شرکت بیش از سه هزار نفر و برگزاری طرح غربالگری طلاب و بینایی سنجی آن ها نیز اشاره کرد.

همچنین معاون رفاهی و فرهنگی مرکز خدمات حوزه های علمیه نیز در پایان این جلسه گفت: در این معاونت در دو بخش خدمات ارائه می‌شود که ابتدا بخش رفاهی بوده و از گذشته وجود داشت، بخش بعدی که با عنوان خدمات امدادی هم اکنون در حال شکل گیری است دیگر خدمت این معاونت است.

احسان علائیان با بیان اینکه خدمات امدادی شامل مشاوره طلاب و خانواده هایشان در مسائل و ابعاد مختلف است، گفت: خدمات جدیدی مانند همایش‌ها یا تجلیل از فرزندان ممتاز طلاب نیز از برنامه‌های دیگر این مرکز است.

